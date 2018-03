Postkarte zum Heimatfest erschienen

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Die Postkarte zum Heimatfest am ersten Juni-Wochenende ist ab sofort kostenlos im Rathaus erhältlich. Diesmal wurde die Figur des Kriegs- und Domänenrats Johann Friedrich von Pfeiffer mit Gattin als Motiv ausgewählt. Johann Friedrich von Pfeiffer (1717–1787) gründete im Auftrag des preußischen Königs Friedrich II. mehr als 100 Siedlungen und Dörfer in der Mark Brandenburg, darunter auch drei Kolonistenhöfe „auf dem Buchhorst“ in Erkner (heute See-/Ecke Uferstraße). Er war Professor für Kameralistik an der Universität Mainz.