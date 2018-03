Digitaler Spaziergang durch Altraft

Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Das Oderbruch-Museum Altranft hat sich jährlich steigende Besucherzahlen auf die Fahne geschrieben. Neue Attraktionen sollen die Neugier wecken. Dazu zählt der „Talk-Walk“ – der neue Ortsspaziergang; der auf Erzählungen und Interviews basiert. Wer ihn von Anfang bis Ende an einem Stück verfolgt, muss fünf Kilometer laufen, an 20 Punkten innehalten und benötigt dafür drei Stunden.

Der Leipziger Spaziergangswissenschaftler Bertram Weisshaar entwickelte speziell für das Museum einen Ortsspaziergang. Dieser wird am 29. April der Öffentlichkeit vorgestellt. Lars Fischer vom Programmbüro des Oderbruch-Museums wird ihn in Auszügen anlässlich der Saisoneröffnung am Ostersonntag um 13 Uhr vorstellen.Treffpunkt ist vor dem Schloss Altranft.

„Wir haben zum Beispiel den Ortschronisten Karl-Heinz Schwoch, Christof Nickel und Bernd Neumann, Vorsitzender des Altrafter Traditionsvereins, sowie Bruno Bürger befragt“, berichtete Lars Fischer. Ferner seien Gespräche mit dem Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann und Jörg Schleinitz, dem Verantwortlichen des Landkreises für den öffentlichen Personennahverkehr, geführt worden.

Der Spaziergang führt vom Schloss zum Landgraben und dann quer durch das Dorf bis zur neuen Milchviehanlage. Dabei offenbart sich das Spannungsverhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Der alte Gutshof zum Beispiel sei nicht mehr als solcher zu erkennen. „Der alte Dorfspaziergang funktioniert nicht mehr“, so Fischer. Er gebe nur Daten und Historisches wieder. Das Oderbruch-Museum will jedoch tiefgründiger informieren.

Ab 29. April können sich die Besucher mit ihrem Smartphone am Eingang zum Schloss Altranft kostenlos eine Talk-Walk-App herunterladen. Sie enthält eine Karte und die Führung quasi als Hörbuch. So können sich die Gäste auch außerhalb der Öffnungszeiten auf den Dorfspaziergang begeben. Als Alternative wird man sich wohl einen MP3-Player als Audioguide gegen Pfand an der Kasse des Museums abholen können. Der Spaziergang ist noch nicht ganz fertig. Den Vorgeschmack gibt es am Ostersonntag.(sg)