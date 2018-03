Frauen des 1. FCF hoffen auf Sensation

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Ostermontag ist es soweit: Die Kreisliga-Fußballerinnen des 1. FC Frankfurt empfangen um 14 Uhr im Halbfinale des Landespokals den FSV Forst Borgsdorf.

Die Gäste aus dem Stadtteil der Stadt Hohen Neuendorf in Oberhavel sind momentan Tabellendritter der Landesliga und demzufolge haushoher Favorit. „Für uns ist das Spiel der absolute Saisonhöhepunkt“, erklärt Frankfurts Trainer Roland Pirke. Auch wenn seine Mannschaft die Generalprobe am Sonntag mit 3:4 gegen die SG Wiesenau in der Liga vergeigte, bleibt er optimistisch: „Wir wollen für eine Überraschung sorgen. Schließlich haben wir im laufenden Wettbewerb schon zwei Landesligisten herausgeworfen.“

In der 1. Runde gab es ein 2:1 nach Verlängerung gegen die Spielgemeinschaft Werndsorf/Fürstenwalde, im November wurde Borussia Brandenburg mit 3:2 nach Hause geschickt. Beide Partien wurden wie auch das Spiel gegen Borgsdorf auf dem ungewohnten Großfeld über 2:45 Minuten ausgetragen. In der Kreisliga spielen die Frankfurter sonst auf einem verkleinerten Feld mit sieben Feldspielerinnen und ohne Abseits über 2x35 Minuten. „Aber in den beiden Pokalspielen hat das gut geklappt, daher mussten wir das jetzt nicht extra trainieren. Wir haben eher den Fokus auf Konditionstraining gelegt. Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir topfit sein“, meint Pirke.

Nach dem Training am Dienstag bereiteten sich seine Spielerinnen individuell auf die Partie vor. Eingesetzt werden sollen Akteurinnen aus der Ersten und der Zweiten Mannschaft, die in der Kreisklasse aufläuft. „Die Spielerinnen kennen sich alle vom Training, daher brauchen wir uns nicht groß einzuspielen.“

Während in der Liga „die Luft raus ist“, wie der Trainer zugibt, hoffen er und seine Mannschaft auf die Sensation und eine große Kulisse. Leider klappt es nicht mit dem Spiel im weiterhin gesperrten Stadion, somit laufen die Frauen auf dem Kunstrasen auf.