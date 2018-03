Beste Beschäftigung seit 27 Jahren

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Die traditionelle Frühjahrsbelebung kurbelt den Arbeitsmarkt langsam an. Sowohl in der Stadt Frankfurt als auch im gesamten Agenturbezirk ist die Arbeitslosigkeit rückläufig. Gleichzeitig stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen.Das geht aus den aktuellen Statistiken hervor, die am Donnerstag präsentiert wurden.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Stadt Frankfurt im März um 109 auf 2643 Personen zurückgegangen. Das sind 176 Menschen weniger, als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 8,9 Prozent, im Februar waren es 9,3 Prozent, vor einem Jahr 9,4 Prozent.

Damit liegt die Stadt im Trend des gesamten Agenturbezirkes, zu dem auch die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree gehören. Arbeitslos gemeldet waren im März 16 100 Menschen, das sind 906 weniger als im Februar. Die Quote sank von 7,6 auf 7,2 Prozent. Das ist der niedrigste Wert im März seit 1991. Vor einem Jahr hatte sie noch 7,7 Prozent betragen.

„Die Frühjahrsbelebung hat den Arbeitsmarkt angekurbelt. Wie erwartet ging die Zahl der Arbeitslosen noch mal deutlich zurück“, sagte Jochem Freyer, Geschäftsführer der Frankfurter Arbeitsagentur bei der Präsentation der Monatsstatistik. Allerdings sei die Dynamik etwas niedriger als in den Vormonaten. Eine Trendwende misst Freyer dem jedoch nicht bei. Möglicherweise habe die zum Monatsanfang einsetzende Kälte einige geplante Einstellungen im Baugewerbe und in den grünen Berufen verschoben.

Dennoch sehe es konjunkturell blendend aus. Das zeigten auch die neuesten Beschäftigungszahlen, die Freyer ebenfalls vorstellte. Diese stiegen im gesamten Agenturbezirk um 2670 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Jobs auf 134 553. In Frankfurt gibt es inzwischen 28 062 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, das ist ein Plus von 446.

Gleichzeitig nehme die Zahl der offenen Stellen zu, ebenso wie die Laufzeit bis diese wieder besetzt werden können, so Freyer weiter. Aktuell sind 3246 im Bestand. „Arbeitgeber tun gut daran, an bewährten Kräften festzuhalten“, schlussfolgert er. Daher sei es eine Strategie der Agentur, zunehmend persönliche Begegnungen zwischen Arbeitgebern und -nehmern zu organisieren. „Die persönliche Ausstrahlung und andere weiche Faktoren lassen Hemmnisse, wie Lücken im Lebenslauf oder einen nicht genau passenden Abschluss, in den Hintergrund treten.“ Potential zur Deckung des Personalbedarfs sieht Freyer auch, wenn Arbeitgeber bereit sind, Menschen mit Handicap einzustellen.

Vom Frankfurter Jobcenter werden derzeit 1915 Arbeitslose betreut, 93 weniger als im Vormonat. Die Zahl der Flüchtlinge ist entgegen den Erwartungen auf 600 gestiegen. Vor einem Jahr waren es 458. Etwa ein Drittel ist unter 25 Jahre alt. Die meisten können jedoch keine Ausbildung oder ein Studium beginnen, weil die notwendigen Sprachkenntnisse fehlen, so Frank Mahlkow, Geschäftsführer des Jobcenters. Ein Schwerpunkt für dieses Jahr sei die Vermittlung der rund 400 polnischen Arbeitnehmer.