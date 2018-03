Großer Bedarf an Arbeitskräften

Uwe Stemmler

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Die Arbeitslosigkeit ist im März auch im Landkreis Oder-Spree stark gesunken, teilte die Agentur für Arbeit mit. Arbeitslos gemeldet waren in diesem Monat insgesamt 6687 Menschen – 482 weniger als im Februar und 591 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 7,1 Prozent – gegenüber 7,7 Prozent im Februar. Im März 2017 lag sie bei 7,8 Prozent. „Witterungs- und Jahreszeit bedingt boomen vor allem die grünen Berufe, Ernte- und Landwirtschaft sowie Tourismusberufe wie etwa das Gastgewerbe. Aber auch konjunkturell sieht es weiterhin blendend aus. Die Beschäftigung insgesamt wächst weiter“, erklärte Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder).

In Fürstenwalde und im Berlin nahen Raum könnten sich die Arbeitnehmer den Arbeitsplatz aussuchen, die Arbeitgeber sollten deshalb nicht zu lange mit der Neu- oder Wiedereinstellung warten, betonte auch Christina Kaske, Teamleiterin Arbeitsvermittlung in der Fürstenwalder Geschäftsstelle der Arbeitsagentur.

1303 Stellen sind derzeit der Agentur in Oder-Spree als vakant gemeldet, 674 sind es allein im Geschäftsstellenbereich Fürstenwalde. Grundsätzlich fehlen Fachkräfte in Berufsrichtungen wie Physiotherapeuten, Gesundheits-Krankenpfleger, Altenpfleger, Maurer, Elektriker und vielen mehr. Das sei inzwischenin einigen Branchen trotz guter Entlohnung so.

Die Situation werde sich in nächster Zeit auch nicht ändern, prognostizierte Christina Kaske. Denn es werde zu wenig ausgebildet in den betreffenden Berufen. Das liege nicht nur an den Arbeitgebern. Die Ausbildungsstellen dieser Fachrichtungen, zum Beispiel Maurer und Elektriker, könnten teilweise nicht besetzt werden. Bei Jugendlichen seien diese Berufe weniger gefragt. Die Arbeitsagentur würde jeden Interessierten für die Ausbildung oder Umschulung in diese Berufe beraten und unterstützen. Die Teamleiterin verwies in dem Zusammenhang auf die „Jobs to go“-Veranstaltung, die jeden dritten Donnerstag im Monat in der Fürstenwalder Geschäftsstelle stattfindet.

An die Arbeitgeber appellierte Kaske, an die Qualifizierung ihres Personals zu denken. Der Arbeitgeberservice der Agentur biete dazu Beratung und auch finanzielle Unterstützung. Jochem Freyer plädierte zudem dafür, zur Deckung des Personalbedarfs Menschen mit Handicaps einzustellen und im Unternehmen weiterzubilden. „Das entlastet die eigenen Fachkräfte und schafft ein motivierendes Klima für alle.“