Derby endet mit knappen Gästesieg

Roland Hanke

Müllrose (MOZ) Das Ostbrandenburg-Derby in der Fußball-Landesklasse Ost endete mit einem Gäste-Sieg. Preußen Beeskow gewann am Donnerstagabend im Nachholspiel beim Müllroser SV 3:2 (2:1).

„Das haben die Jungs sehr gut gemacht“, sagt Preußen-Trainer Robert Fröhlich. „Sie haben sich mit dem zweiten Auswärtssieg in Folge belohnt.“ Sein Müllroser Gegenüber Ronny Schulze erklärt: „Wir haben in der Abwehr zu viele Fehler gemacht und ein bisschen hat uns auch das Glück des Tüchtigen gefehlt.“

Die Gäste gerieten nach fünf Minuten durch einen Kopfball-Treffer von Müllroses Torjäger Paul Herrmann in Rückstand. Doch davon ließen sie sich nicht beeindrucken und glichen nur zwei Minuten später aus – René Margraff verwandelte einen Freistoß direkt. Danach spielten die Preußen weiter gut nach vorn. Nach einem Eckball landete der Linksschuss von Max Rosengart zum 2:1 im Netz (36.).

In der zweiten Halbzeit kamen die Beeskower nicht so gut ins Spiel. So erzielten die Gastgeber das 2:2 durch einen Freistoß von Oliver Seifert (57.), wobei der Ball noch abgefälscht wurde. Trotz weiterer guter Preußen-Chancen musste wieder ein Standard her. Einen Eckball von David Stark verwertete Oliver Jakopaschke (66.).

Danach machte der MSV auf und drückte auf den Ausgleich. Als zwölf Minuten vor Ende Beeskows Nico Michaelis nach einem taktischen Foul die Gelb/Rote Karte sah, brachten die Preußen das Ergebnis clever über die Zeit.

Die Beeskower müssen Sonnabend, 14 Uhr, zum nächsten Landesklasse-Derby gegen Preußen Bad Saarow ran. „Wir wollen wieder einen Dreier landen“, sagt Robert Fröhlich.