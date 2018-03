Nachwuchs aus den eigenen Reihen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Sie sind gefragt wie nie – Brandenburgs Handwerker. Ihre Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute: Autoservice 1 A Löhn in Angermünde.

Autos haben Erik Fürstenau von klein auf begeistert. Als Teenager hat er in jeder freien Minute am Moped herumgeschraubt. Jetzt machte er daraus einen Beruf – seinen Traumberuf. Der 20-jährige Angermünder hat vor wenigen Wochen seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker abgeschlossen und ist vom Ausbildungsbetrieb Autoservice Löhn im Angermünder Ortsteil Schmargendorf übernommen worden. Nicht nur, weil Erik der beste Lehrling seines Jahrgangs im Kammerbezirk Frankfurt (Oder) war, sondern weil es das Konzept von Torsten Löhn ist.

Der Kfz-Meister bildet in seinem kleinen Familienbetrieb seit vielen Jahren eigenen Fachkräftenachwuchs aus. Seine beiden jüngsten Azubis, Erik Fürstenau und Robin Wölk, haben gerade ihre dreieinhalbjährige Lehre zum Kfz-Mechatroniker erfolgreich abgeschlossen und wurden nun beide übernommen. „Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit unseren Auszubildenden gemacht. Das motiviert uns, wieder Ausbildungsplätze anzubieten“, sagt Torsten Löhn, der den Betrieb seines Vaters im winzigen Ortsteil Rosintal weiterführt, eine Siedlung an der B 198, die zum Angermünder Ortsteil Schmargendorf gehört. Hier betrieb Vater Ernst Löhn schon zu DDR-Zeiten eine Werkstatt für Autokonservierung. Torsten Löhn stieg in die Familienfußstapfen und baute die Werkstatt nach der Wende zu einer typenoffenen, freien Werkstatt weiter aus.

Inzwischen beschäftigt er drei Meister und fünf Facharbeiter und konnte das Team durch eigene Ausbildung verjüngen. Fachkräftemangel ist für ihn kein Thema. Im Gegenteil. Die Ausbildungsplätze sind begehrt. Und nicht nur, weil Kfz-Mechatroniker ungeschlagen ein Traumberuf bei Jungen ist und heute Mechanik und Elektronik vereint.

Der Meisterbetrieb von Torsten Löhn hat in der Region einen guten Ruf und wurde zum zehnten Mal in Folge bei einer bundesweiten Kundenumfrage als Werkstatt des Vertrauens 2018 ausgezeichnet.

„Service, Freundlichkeit und vor allem fachliche Kompetenz, Leistungsbereitschaft und Selbstständigkeit sind Tugenden, auf die wir bei der Ausbildung besonderen Wert legen“, betont auch Ausbilder und Kfz-Meister Sebastian Mack. Deshalb müssen die Bewerber in einer Probearbeitszeit und in einem Einstellungstest im Betrieb zeigen, ob sie geeignet und vor allem motiviert für den Beruf sind. Auch Schulpraktika werden angeboten. Erik Fürstenau nutzte diese Chance. Die Ausbildung vor Ort und die Jobperspektive waren für den jungen Mann ein Motiv, hier in der Region zu bleiben.