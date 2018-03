„Freier Handel ist das Beste“

Dieter Keller, Dorothee Torebko

Berlin Erst seit vier Wochen ist Bernhard Mattes Präsident des Verbands der Automobilindustrie. Doch für den früheren Deutschland-Chef von Ford gibt es keine Schonfrist: Der drohende Handelskonflikt mit den USA, der die Autoindustrie hart treffen könnte, hält ihn ebenso auf Trab wie drohende Fahrverbote für Diesel-Pkw. In einem seiner ersten Interviews gibt sich Mattes dennoch gelassen.

Herr Mattes, mit den USA droht ein Handelskrieg, losgetreten von US-Präsident Donald Trump. Wie gefährlich kann das für die deutsche Autoindustrie werden?

Bernhard Mattes: Die Vereinigten Staaten sind einer unserer wichtigsten Exportmärkte. Gleichzeitig sind die USA für unsere Hersteller der drittgrößte ausländische Standort. Wir haben dort unsere Produktion seit 2013 um 180.000 Fahrzeuge auf über 800.000 gesteigert und gegenüber 2009 sogar nahezu vervierfacht. Zusammen mit den Zulieferern beschäftigen wir weit mehr als 110.000 Mitarbeiter. Über die Hälfte unserer US-Produktion exportieren wir in Länder außerhalb des Nafta-Raums, also außerhalb der USA, Mexikos und Kanadas. Das alles hat sich entwickelt auf Basis eines freien, fairen und wettbewerbsorientierten Handels. Er ist das Beste für Wohlstand und wirtschaftliches Wachstum auf beiden Seiten. Dafür plädieren wir auch für die Zukunft. Jegliche Beschränkungen durch Handelsbarrieren und Zölle laufen dem zuwider.

Versteht das Trump nicht, oder warum prügelt er so gern die deutschen Autobauer?

Wir müssen immer wieder auf die Fakten hinweisen. Unsere Industrie leistet einen erheblichen Beitrag auch für die automobile Handelsbilanz der USA. Wir können nur die Politiker ermuntern, die jetzt verhandeln, einen Weg zu finden, der freien und fairen Handel auch künftig gewährleistet.

Erstaunlicherweise verlangen die USA nur 2,5 Prozent Einfuhrzoll für Autos, die EU dagegen 10 Prozent.

Bei Pkw ist das so, bei leichten Nutzfahrzeugen ist es umgekehrt. Der EU-Außenzoll gilt übrigens nicht nur für die USA, sondern für alle anderen Länder, die kein Freihandelsabkommen mit der EU haben.

Halten Sie es für möglich, die 10 Prozent zu senken?

Wir plädieren für nachhaltige und verlässliche Vereinbarungen, die WTO-konform sein müssen. Grundsätzlich sind wir dafür, gegenseitig Handelshürden abzubauen. Hierfür bieten sich bilaterale Verhandlungen über ein Handelsabkommen an.

Haben US-Autos in Deutschland überhaupt eine Chance?

Das entscheidet wie stets der Markt. Der größte US-Exporteur ist übrigens ein deutscher Hersteller. Insgesamt ist die Zahlder Autos, die aus den USA nach Europa exportiert werden, vergleichsweise gering. Das liegt aber nicht an den Zöllen, sondern daran, dass der US-Markt anders ist als der europäische. In den Staaten kostet der Liter Sprit umgerechnet 50 Cent. In Deutschland und Europa ist der Kraftstoff mindestens doppelt so teuer, der Kunde legt daher mehr Wert auf geringen Verbrauch.

Fahren Sie einen Diesel?

Als Dienstauto habe ich ein Hybridfahrzeug. Privat fahre ich einen Diesel und einen Benziner.

Können Sie die Ängste von Autobesitzern verstehen, dass sie demnächst nicht mehr in Innenstädte fahren können und dass ihr Fahrzeug deutlich an Wert verliert?

Natürlich kann ich sie verstehen. Deswegen arbeiten Industrie und Politik mit Hochdruck daran, Fahrverbote zu vermeiden. Wir tun viel zur Verbesserung der Luftqualität. Dazu gehören Software-Updates für über 5 Mio. Pkw, Umstiegsprämien für ältere Diesel und die Beteiligung deutscher Hersteller mit 250 Mio. Euro am Fonds Nachhaltige Mobilität für die Stadt.

Die Autoindustrie macht gute Gewinne, in den USA bekommen die Diesel-Besitzer deutlich mehr als hier. Werden Sie um Hardware-Nachrüstungen herumkommen?

Umbauten an den Motoren dauern lange und führen dazu, dass die Fahrzeuge mehr verbrauchen. Deswegen setzen wir auf die genannten Lösungen. Insgesamt ist die Luftqualität hierzulande gut, die NOx-Belastung im Straßenverkehr ist von 1990 bis 2015 um 70 Prozent gesunken. Es besteht kein flächendeckendes Problem, sondern es geht um etwa 20 Städte, in denen der NOx-Jahresgrenzwert an den Messstellen spürbar überschritten wird. Mit diesen Städten arbeiten wir gezielt zusammen, um hier möglichst rasch zu weiteren Verbesserungen zu kommen.

Und wenn es in Stuttgart doch dazu kommt?

Aus unserer Sicht gibt es intelligentere Maßnahmen zur Reduktion von Stickoxiden. Dazu gehören etwa die Verstetigung und Digitalisierung des Verkehrs und die Erneuerung der Bus- und Taxiflotten. Die Software-Updates bringen im Schnitt 25 bis 30 Prozent Reduzierung der Stickoxide. Wenn all das konsequent umgesetzt wird, müsste es möglich sein, Fahrverbote zu vermeiden.

Die neuen Diesel-6d-Motoren gelten als sauber. Wer garantiert den Käufern, dass sie das tatsächlich sind und nicht in einem Jahr neue Standards festgelegt werden?

Der moderne Euro-6-Diesel hat auch auf der Straße beste Emissionswerte. Allein im letzten Jahr hat sich der Euro-6-Anteil am Diesel-Pkw-Bestand um über 1 Million auf 3,8 Millionen erhöht. Das ist bereits jeder vierte Diesel. Der moderne Diesel ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Je mehr solche Fahrzeuge auf die Straße kommen, desto größer werden die Fortschritte bei der Luftreinhaltung sein.

Aber gibt es nicht noch viele alte Diesel?

Bereits heute sind 56 Prozent aller Diesel auf unseren Straßen – also 8,5 Millionen von 15,2 Millionen – Autos mit Euro-5- oder Euro-6-Norm. Da greifen die Software-Updates. Die Zahl älterer Diesel geht spürbar zurück. Hier wirken auch die Umstiegsprämien. Wichtig ist auch vielerorts eine Verbesserung der Verkehrssteuerung, durch Grüne Welle, Vernetzung und Digitalisierung. All das trägt erheblich zur Schadstoffreduzierung bei.

Aber es dauert, bis das realisiert wird.

Teilweise geht es sehr schnell. Schon die Veränderung der Ampelschaltung mit weniger Stopp-and-Go bringt erhebliche Effekte. Das sieht man z. B. an der Hohenheimer Straße in Stuttgart deutlich.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann geht offenbar nicht von schnellen Verbesserungen aus. Er hat gerade wieder gesagt: Wir kommen um Fahrverbote nicht herum.

Wir werden sehen, wie die Luftreinhaltepläne und ihre Umsetzung durch die Kommunen ausfallen. Unser Ziel bleibt, Fahrverbote zu vermeiden, und dafür engagieren wir uns mit aller Kraft.

Der Ruf des Diesels ist gründlich ruiniert. Lässt sich das noch reparieren?

Das denke ich schon. Wir brauchen jetzt vor allem eine Versachlichung der Debatte. Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Der moderne Diesel ist hocheffizient und sauber. Und er ist notwendig, um die Klimaschutzziele der EU zu erreichen.

Die Klimaziele haben nicht nur mit NOx zu tun, sondern auch mit CO2 und Feinstaub. Sind die überhaupt noch zu schaffen?

Der Diesel hat schon seit vielen Jahren serienmäßig den Partikelfilter, das Feinstaubproblem ist daher gelöst. Das EU-weite CO2-Ziel von 95 Gramm für Neuwagen hingegen ist sehr anspruchsvoll und nur erreichbar mit einem steigenden Anteil von Elektrofahrzeugen und mit modernen Diesel-Pkw, weil deren CO2-Emissionen um bis zu 15 Prozent besser sind als bei einem vergleichbaren Benziner.

Warum dieser Hype um Elektroautos? Es gibt auch Autogas, Erdgas, Wasserstoff als Antrieb.

Ein batterie-elektrisches-Auto, das mit Strom aus regenerativen Quellen gespeist wird, stößt keinerlei CO2 aus. Aber auch Alternativen wie die Brennstoffzelle, Erdgas oder alternative Kraftstoffe können einen Beitrag zur Emissionsminderung liefern. Deswegen wird die deutsche Automobilindustrie ihre Fächerstrategie, die alle Optionen umfasst, weiterverfolgen.

Welche Rolle spielt, dass China stark auf Elektroautos setzt und die deutschen Hersteller auf diesem Markt präsent sein wollen?

China ist ein wichtiger Markt und spielt auch bei der Elektrifizierung eine wesentliche Rolle. Die deutsche Automobilindustrie investiert enorm in die Elektromobilität: allein in den nächsten drei Jahren 40 Milliarden Euro. Zudem verdreifachen wir unser Angebot an E-Modellen auf über 100. Jedes dritte Patent im Bereich Elektromobilität stammt aus Deutschland. Unsere Elektrofahrzeuge sind bei den Kunden beliebt. In Westeuropa haben die deutschen Hersteller einen Marktanteil von 53 Prozent, in Deutschland sind es sogar 70 Prozent. Und natürlich wollen wir künftig auch in China unseren Marktanteil steigern.

Sie fürchten nicht, dass China umgekehrt mit billigen Autos den deutschen Markt flutet?

Wir stellen uns stets dem Wettbewerb. Ich bin überzeugt, dass die deutsche Automobilindustrie mit ihrer Kompetenz und Innovationskraft bestens aufgestellt ist. Aber klar ist auch: Je mehr China in die Weltwirtschaft verflochten ist, desto mehr sollte es sich auch an international vereinbarten Regeln orientieren.

Können sich die deutschen Hersteller in China frei genug bewegen?

Jedes fünfte dort verkaufte Auto trägt ein deutsches Markenzeichen. Wir sind in China also gut unterwegs.

Mit Gemeinschaftsunternehmen.

Ja. In denen werden überzeugende Produkte entwickelt und produziert, die offensichtlich von den Kunden sehr gut angenommen werden. Die Zusammenarbeit in diesen Unternehmen ist konstruktiv und gut.

Die deutschen Hersteller hätten in China nicht lieber hundertprozentige Töchter?

Wir gestalten die derzeitige Form der Zusammenarbeit durchaus erfolgreich. Bei Regulierungsfragen kommt es darauf an, dass wettbewerbsneutrale Rahmenbedingungen gelten.

Mit Russland droht nach der Ausweisung von Diplomaten eine neue Eiszeit. Müssen Sie damit rechnen, dass das auf die Geschäfte der deutschen Automobilindustrie durchschlägt?

Der russische Markt hat enormes Potenzial, aber derzeit muss es vor allem um die Lösungen der politischen Fragen gehen. Nach einer längeren Phase des Rückgangs hat das Pkw-Geschäft zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. 2017 gab es ein Plus von 12 Prozent, auch der Start ins Jahr 2018 ist positiv. Die deutschen Hersteller haben in Russland einen Marktanteil von knapp 20 Prozent. Sie verstärken ihre Präsenz vor Ort mit eigenen Werken, um den Anforderungen der lokalen Produktion gerecht zu werden.

Gegen Russland gibt es immer noch Sanktionen wegen der Ostukraine. Aus der Wirtschaft kommen Forderungen, sie aufzuheben. Schließen Sie sich dem an?

Die deutsche Pkw-Industrie ist von den Sanktionen nicht direkt betroffen, da geht es um andere Güter. Aber unabhängig davon gilt hier das Primat der Politik.

Nach dem Politiker Matthias Wissmann hat der VDA mit Ihnen wieder einen Automann als Präsidenten. War die Beziehung zwischen dem Verband und der Politik in der Vergangenheit zu eng?

Matthias Wissmann hat einen hervorragenden Job als VDA-Präsident gemacht. Er hat in den knapp elf Jahren seiner Präsidentschaft dafür gesorgt, dass der VDA international stärker wurde und seinen Beitrag dazu geleistet, dass diese Industrie vernünftige Rahmenbedingungen vorfindet. So konnten sich die Unternehmen europa- und weltweit gut entwickeln. Das Gespräch mit der Politik bleibt auch meine Aufgabe. Es geht nicht um Ferne oder Nähe. Sondern darum, dass wir einen intensiven, faktenorientierten Austausch mit der Politik über die Entwicklung einer der wesentlichsten Industrien Deutschlands führen.

Viele haben den Eindruck, dass die Autoindustrie in den vergangenen Jahren zu erfolgreich war und dass der Umweltschutz ins Hintertreffen geraten ist. Kann es sein, dass das Pendel in die andere Richtung ausschlägt?

Wenn ich mir die Entwicklung der Luftqualität in Deutschland oder die Verbrauchssenkungen bei Neuwagen anschaue, oder wie hoch der Recyclinggrad unserer Produkte ist, mit wie wenig Wasser und Energie heute Fahrzeuge produziert werden, dann hat die deutsche Automobilindustrie bereits sehr viel für den Umweltschutz getan. Wir wollen nicht nur qualitativ exzellente Autos entwickeln und herstellen, sondern auch nachhaltige. Da sind die deutschen Unternehmen im weltweiten Vergleich vorn.

Es heißt, Herr Wissmann habe deshalb so viel Erfolg gehabt, weil er so viele Handynummern hatte – von der Kanzlerin abwärts. Sind Sie schon soweit?

Der Grund, warum unsere Branche bei der Politik meist ein offenes Ohr hat, liegt vor allem in ihrem volkswirtschaftlichen Gewicht. Diesen intensiven Dialog will ich fortführen. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Im Koalitionsvertrag spielt die Schiene eine zentrale Rolle. Ist der Vertrag auch autofreundlich?

Der Koalitionsvertrag hat auf dem Feld der Mobilität die Zukunftsthemen fest im Blick, das ist gut. Es geht ja nicht nur um Elektromobilität oder alternative Antriebe, es geht vor allem auch um die intelligente Vernetzung der Verkehrsträger und die Digitalisierung. Richtig ist, dass der Koalitionsvertrag dem Grundsatz der Technologieneutralität folgt. Und dass er Investitionen in die Infrastruktur vorsieht.

Wie sehen Sie die Mobilität in der Zukunft, etwa in zehn Jahren?

Es geht erst einmal darum, dass wir die veränderten Kundenbedürfnisse sehen und reflektieren. Immer mehr Menschen wollen die Mobilität nutzen, aber sie werden dazu nicht unbedingt ein Auto besitzen müssen. Dafür entwickeln wir vernetzte Mobilitätsangebote, wie Carsharing oder Ridesharing, also durchaus verkehrsträgerübergreifend. Kurz: Diese Industrie ist auf dem Weg zum umfassenden Mobilitätsdienstleister. Aber stets mit dem Anspruch, auch künftig Premiumprodukte zu entwickeln und zu fertigen.

Werden in Zukunft alle mit Elektroautos fahren?

Ich glaube nicht an solche 100-Prozent-Szenarios. Denn die Realität ist viel differenzierter. Der Anteil von Elektroautos wird sicher deutlich steigen, insbesondere in den urbanen Räumen. Aber wir werden darüber hinaus noch sehr lange Fahrzeuge mit modernen Diesel- und Benzinmotoren auf unseren Straßen sehen, auch auf den Weltmärkten.