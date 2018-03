"Alternative Fakten" aus Potsdam-Mittelmark

Juliane Keiner

Mittelmark (BRAWO) An diesem Freitag gab es etwas zu feiern. Kein Kindergeburtstag und auch keine Konfirmation. Es jährte sich der 25. Geburtstag des CDU Kreisverbandes in Potsdam- Und wer könnte besser über dieses Vierteljahrhundert berichten, als der Ehrenvorsitzende und Wissenschaftsminister a.D. Dr. Wolfgang Hackel. Dass er zu diesem Jubiläum den Begriff der "alternativen Fakten" in den Mund nehmen würde, hatte keiner der fast 100 Gäste erwartet.

Unter dem großen Gelächter des Publikums berichtete Dr. Wolfgang Hackel, dass es nicht nur ein Gründungsprotokoll des Kreisverbandes Potsdam-Mittelmark gibt, sondern zwei. Ein Protokoll sei datiert auf den 18. März 1995 und trage die Unterschrift "Dr. Hackel". Ein weiteres Gründungsprotokoll desKreisverbandes sei auf den 27. Februar 1993 datiert und trage ebenfalls die Unterschrift "Dr. Hackel." "lm Amerika von Donald Trump würde man eines dieser Dokumente als "alternative Fakten' bezeichnen, aber ich kann sie beruhigen", sagte der Ehrenvorsitzende und fügte an: "Beide Dokumente sind echt." 1993 gab es eine Kreisgebietsreform, die damals noch Kreisreform hieß, aus der der neue Kreisverband Potsdam-Mittelmark hervorging. Dieser beinhaltete auch die späteren kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Dr. Hackel stellte zur Beruhigung klar: Es gibt keine Bestrebungen, diesen Ur-Zustand des Kreisverbandes Potsdam-Mittelmark wiederherzustellen. Für den damaligen CDU-Landesverband war er nämlich ein Dorn im Auge. "Zu groß, zu mächtig, dass sollte nicht sein", berichtete der Ehrenvorsitzende. Also entschied man sich, zu einem Outsourcing der Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel als neue Kreisverbände.

Nach so viel Historie wurde Dr. Hackel aber auch noch einmal ernst, als er auf die Tagespolitik zu sprechen kam: "Wir in Potsdam-Mittelmark haben als erster Kreisverband eine Frau mit Ilsemarie Schulz in der Kreisverwaltungsspitze gehabt, weiter seinerzeit die jüngste Bundestagsabgeordnete gestellt und 2002 mit Saskia Ludwig die jüngste Kreisvorsitzende gewählt. Und das alles ohne Quoten, sondern nach reiflicher Diskussion im Verband."