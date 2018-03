Ein Friedenszeichen für die Region

Juliane Keiner

Brück (BRAWO) Manfred Schlenker einer der bekanntesten deutschen Komponisten und Kirchenmusiker unterstützt "Titanen on Tour 2018" anlässlich seines 92. Geburtstages mit 600 Euro. Als Soldat und Kriegsgefangener hat er entlang der zu fahrenden Strecke lebensprägende Erlebnisse gehabt.

Er schreibt: "Sie sind schon hinlänglich von unserer Absicht, ihre Aktion Titanen on Tour zu unterstützen, unterrichtet. Die Sammlung beim Werkstattkonzert in der Kirche Hohen Neuendorf und bei den 40 anlässlich meines 92. Geburtstages zu einem Ehemaligentreffen anwesenden Kantorinnen der Greifswalder Kirchenmusikhochschulausbildungsjahrgänge 1975 bis 1988 erbrachte runde 600 Euro, die ich ihnen in den nächsten Tagen überweise.

Die vorgesehene Route erweckt in mir den starken Wunsch, ein kleines Friedenszeichen für diese Region zu setzen, die ich als junger Mensch als Kriegsgebiet erleben musste. Sie werden mit dem Treck meine damaligen Wege sicherlich mehrfach kreuzen: "Als Jahrgang 1926 wurden wir Rekruten im Sommer 1944 nach Kurzausbildung in Stadt Brandenburg nach Litauen verlegt, wo uns bei Schaulen (Siauliau) die Kugeln um die Ohren flogen. Die Russen benutzen in den Abendstunden Leuchtspurmunition, wohl wissend, welchen unerfahrenen Gegner sie vor sich hatten. Unsere Einheit wurde sofort zerschlagen, in den restlichen Monaten im lettischen Kurland insgesamt zwölfmal. Ich habe keine Heldentaten erlebt, nur Flucht und Überlebenskampf. Der große Gefangenenzug führte uns durch Riga ins Lager Salispils, vorher ein KZ, wo wir Aufräumungsarbeiten leisteten. Im Herbst 1945 ging es ins Hafenlager Tallinn zu Füßen der Dicken Berta und der St. Olaikirche, die wir erst 1990 bei einer Baltikum/ Nowgorodreise mit Superintendent Hallmann besuchen konnten. Ich leitete dort den Lagerchor und wurde im Herbst 1948 als "kirchlicher Reaktionär" in ein 8000-Mann-Lager nach Kochtla-Järve bei Narva verlegt, was mir aber zum Vorteil geriet: Ich wurde Leiter der Kulturgruppe und freigestellt zum Notenschreiben! 1949 setzten die Entlassungen ein. Ich machte bis zuletzt Musik und kehrte am 1. Januar 1950 gesund zu meiner Familie nach Wernigerode zurück - Gott sei Dank! Wenn irgend möglich, kommen wir gerne zum Auftakt-Gottesdienst am 22. Juli am Brandenburger Tor. Die besten Grüße und Wünsche sendet Manfred Schlenker".