Erstmaliges Erklingen der Orgel in Schlamau

Juliane Keiner

Schlamau (BRAWO) Zum Osterspaziergang am morgigen Ostermontag, 2. April, von Wiesenburg nach Schlamau durch die Schlamauer Rummel wird auch in diesem Jahr wieder eingeladen. Start ist um 13.00 Uhr ab Goetheplatz. Um 14.00 Uhr beginnt der Ostergottesdienst in der Kirche in Schlamau mit dem Chor der Kirchengemeinde Wiesenburg. Im Gottesdienst erklingt das erste Mal wieder die sanierte Orgel, die Thekla Schönfeld spielen wird. Das Instrument war für 16.200 Euro saniert worden, wobei der Kirchenkreis 9.000 Euro trug. Unter anderem wurden die Prospektpfeifen wie ursprünglich wieder in Zinn hergestellt, die nach dem Ersten Weltkrieg durch Zinkpfeifen ersetzt wurden. Anschließend wird zu Kaffee in die Gaststätte eingeladen.