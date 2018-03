Im Notfall wissen, was zu tun ist

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Wer in Deutschland den Führerschein erwerben will, für den ist das Absolvieren eines Erste-Hilfe-Kurses Pflicht. Stabile Seitenlage, Herzdruckmassage oder einen Druckverband anlegen - im Ernstfall entscheidet die korrekte Durchführung über Leben und Tod. Doch wie bei so ziemlich allem im Leben gilt auch für die so wichtigen lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen: was nicht regelmäßig geübt wird, verblasst mit der Zeit.

"Ungefähr alle zwei Jahre sollte man sich die Zeit nehmen und die Kenntnisse zur Ersten Hilfe auffrischen. Schon ein eintägiger Kurs am Wochenende reicht oft aus, um im Notfall zu wissen, welche Handgriffe wie zu absolvieren sind und geben die nötige Sicherheit" , empfiehlt Steffen Kirchner vom Johanniter-Unfall-Hilfe e.V, die im Rahmen eines innovativen 360 Grad Ausbildungskonzeptes das praktische Ausüben der erforderlichen Maßnehmen in den Fokus stellen. Dabei lernen die Teilnehmer in kleinen Gruppen und unter der Anleitung der fachkundigen Sanitätsausbilder,Erste Hilfe aus verschiedenen Blickwinkeln kennen, sind mal Betroffene, mal Helfer, mal Beobachter. "Diese Methode des kooperativen Lernens sorgt für ein tieferes Verständnis des Gelernten und hilft, sich in die jeweilige Situation besser einzufühlen. Gleichzeitig haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich gegenseitig zu motivieren, Verbesserungen vorzuschlagen oder Kritik zu üben", erklärt Kirchner weiter. Ziel ist dabei jedoch nicht nur, Erste-Hilfe-Inhalte zu vermitteln, sondern die Teilnehmer gezielt für die Idee des Helfens zu begeistern - auch, um Nachwuchsproblemen vorzubeugen. Denn vor allem junges Personal ist bei den Johannitern Brandenburg an der Havel wie auch im bundesweiten Gebiet Mangelware . "Insbesondere im Bereich der Zwanzigjährigen haben wir Nachholbedarf und freuen uns über jeden, der den Weg zu uns findet - egal ob ehrenamtlich oder im Rahmen einer Ausbildung", so Bonny Oppermann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Regionalverband Nord-West.

Um Begeisterung für die Arbeit als Sanitäter dabei frühstmöglich zu wecken, gehen Kirchner und seine Kollegen regelmäßig mit ihrem Programm "Ersthelfer von morgen" in Grund- und weiterführende Schulen als auch Kitas. Hier werden den Kindern einerseits spielerisch die Grundlagen der Ersten Hilfe, u.a. durch den Einsatz von Handpuppen, vermittelt, andererseits aber auch der Grundstein dafür gelegt, dass Helfen als selbstverständlich empfunden wird. "Viele Erwachsene schauen aus Zeitmangel oder Versagensangst im weg mit dem Gedanken, es wird sich schon jemand anderes darum kümmern. Und genau hier setzen wir an, denn Kinder sind meist noch unbefangen und helfen prinzipiell gerne", erklärt Kirchner das Konzept.

Er erinnert in diesem Zusammenhang aber auch daran, dass Kinder natürlich jederzeit selbst in eine Notsituation geraten können - sei es bei einem Sturz, einem Verkehrsunfall, einer Verbrennung oder einem Zeckenbiss. Fast zwei Drittel aller häuslichen Unfälle betreffen Kinder unter sechs Jahren. Und genau dann sind Eltern, Großeltern, Babysitter oder andere Aufsichtspersonen gefragt. "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben eigene Bedürfnisse und Anforderungen, die es im Notfall schnell zu erfüllen gilt", stellt Steffen Kirchner fest.

Die Johanniter bieten neben regelmäßigen Erste-Hilfe-Kursen deshalb für werdende als auch frisch gebackene Eltern und Angehörige als auch Lehrer und Kita-Personal regelmäßig die Schulung "Erste Hilfe am Kind" an. Dabei begleitet ein speziell geschulter Trainer die Teilnehmer und zeigt ihnen neben allen wichtigen Handgriffen auch, wie Gefahren rechtzeitig erkannt und vermieden werden können. Ganz nach dem Motto "Gefahr erkannt - Gefahr gebannt".

Wer sich nun dabei erwischt hat, selbst Nachholbedarf in Sachen erster Hilfe zu haben oder einmal einen differenzierten Einblick in die Arbeit des Johanniter-Unfall e.V. Regionalverband Brandenburg Nord-West bekommen möchte, ist herzlich willkommen. Ansprechpartnerin ist Caroline Schreiber, die telefonisch unter der 03381/701017 zu erreichen ist.