Paternoster-Fahrstuhl der besonderen Art

Stephan Schürer

Fläming (MOZ) Heute ist Palmsonntag. Ich sitze am Laptop und schreibe diesen Osterartikel. Mir fällt auf: es gibt ein ziemliches auf und ab in der Karwoche. (kara - Trauer) Erst hoch, dann ganz tief, dann noch tiefer und dann ganz hoch. Wie im Fahrstuhl. Wer fährt mit? Viele fuhren mit.

Am Palmsonntag jubelten die Menschen Jesus zu, wie einem Popstar. Der Empfang war der eines Königs mit Gesang und Huldigung. Bei einem Event ist man gern dabei. Aber schon das Reittier, ein kleiner Esel statt einem feurigen Ross provozierte das erste Kopfschütteln. Hier greift keiner nach der Macht und jagt die Römer aus dem Land. Machtverzicht statt Machtausübung. Wird er uns enttäuschen, fragen sich die vielen Mitfahrer? Es kommt nicht zum Volksaufstand und zu keiner Revolution. Stattdessen kommt es am Donnerstag zum feigen Verrat und zur Gefangennahme Jesus. Wie in einem Fahrstuhl geht Jesu Popularität im Volk rasend in die Tiefe. Den Fahrstuhl, den ich als Bild gebrauche, gibt es zirka noch dreißigmal in Berlin. Es handelt sich um die Bauart "Paternoster" auf Deutsch "Vater unser". Woher kommt nur dieser religiöse Name für ein technisches Gerät? Bei dem Paternoster sind die Kabinen offen. Im laufenden Betrieb steigen die Leute aus und ein. Links geht's runter und rechts nach oben. Es ist spannend. Wer fährt mit wem mit und wie lange? Beispiel 1: Axel-Springer-Hochhaus: nur für Mitarbeiter, 20 Stockwerke, höchster Paternoster Europas. Beispiel 2: Rathaus Schöneberg, für jedermann zugänglich. Nun zurück zu unserer Geschichte. Der erste der "im laufenden Betrieb" nach der Volksmenge aussteigt ist Judas. War es Frust, Angst oder Enttäuschung? Jedenfalls sorgt er für den weiteren Niedergang. Auch Petrus macht sich flüssig: "ich kenne diesen Mann gar nicht!" Die anderen Jünger hatten den Fahrstuhl auch verlassen. Vor Pilatus ist Jesus allein. Nur von Ferne können paar Frauen das Werk der Henker am Kreuz mit ansehen. Die Paternosterkabine, in der Jesus fuhr, ist nun ganz unten angekommen. Kommt der Fahrstuhl zum Stehen oder geht es weiter? Im Glaubensbekenntnis heißt es: "gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten." Der Paternoster läuft weiter. Keiner konnte es sich vorstellen. Das leere Grab. Die Begegnung vieler Menschen mit dem Auferstandenen. Thomas, der Zweifler, steigt auch wieder ein. Mit ihm viele Menschen in der zweitausendjährigen Geschichte. Jeder Mensch kann im laufenden Betrieb in den Paternoster aus- und einsteigen, bis zum heutigen Tag. Wäre es auch ein lohnender Schritt für Sie? Das "unglaubliche" Osterfest ist dafür ein guter Zeitpunkt. Für jeden wird es dann sehr persönlich. Im Text eines tollen Liedes (kann man googeln und das Video schauen) heißt es: "In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind." Diese Oster - Zuversicht wünsche ich allen Lesern.