„Das war ein toller Abschluss“

Jürgen Liebing

Berlin „Ich höre auf“, sagt der 76-jährige Jürgen Flimm, aufgeräumt wie meistens, „in einem intellektuell guten Zustand.

Ich hätte es noch ein paar Jahre machen können, aber ich möchte nicht, dass ich nachher tattrig in meinem Büro sitze und nicht mehr weiß, wo ich bin.“ Und so endet an diesem Sonnabend nach gut sieben Jahren seine Intendanz in der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Dort hatte er im Spätsommer 2010 die Koffer gepackt und war mit Mann und Maus aus Berlins Mitte per Schiff in den Westteil der Stadt geschippert, als lebten wir noch in den Zeiten des Thespiskarrens, in denen die Theater von einem Ort zum anderen zogen. Das Exil im Charlottenburger Schiller Theater wurde sehr viel länger als geplant zum Provisorium, das aber am Ende, allen Unkenrufen zum Trotz, doch so etwas wie eine Heimstatt geworden war und mancher durchaus Wehmut verspürte, als es zurück ging in Berlins Mitte.

Im Herbst des vergangenen Jahres, nach viel Pech, Pleiten und Pannen, wofür Flimm und seine Leute nicht verantwortlich zu machen sind, organisierte er noch den Rückzug in das altehrwürdige, umgestaltete Haus. Am 3. Oktober wurde es mit „Zum Augenblicke sagen: Verweile doch“, nach Robert Schumanns „Faust“-Szenen, inszeniert vom Hausherrn, wieder eröffnet, um gleich wieder für zwei Monate zu schließen. Erst am 275. Geburtstag der Staatsoper Anfang Dezember wurde der reguläre Spielbetrieb wieder aufgenommen.

Noch immer ist nicht alles so, wie es sein sollte, aber darüber mag Flimm, der zwischendurch auch einen Schlaganfall erlitten hatte, sich nicht mehr aufregen. In den ersten Jahren war das anders, als aber die Frau des Generalmusikdirektors Daniel Barenboim, die Pianistin Jelena Baschkirowa, den beiden geraten hatte, nicht mehr wie einst das HB-Männchen an die Decke zu gehen, da habe „er den Schalter umgelegt“, beschreibt Flimm seinen inneren Frieden. Insgesamt war es im Schiller Theater „eine sehr schöne Zeit“.

Stolz ist Flimm, der als rheinische Frohnatur gilt und dessen Markenzeichen geringelte Socken sind, darauf, dass es in der wieder belebten Werkstatt des Schiller Theaters, aber auch im Großen Haus immer auch Neue Musik gegeben hat, kulminierend in dem Festival „Infektion“ jeweils zum Schluss der Saison. Die letzte Premiere in dieser Spielzeit wird das neue Werk von Salvatore Sciarrino sein, von dem mittlerweile sechs Produktionen in Berlin gezeigt worden sind: „Ti vedo, ti sento, mi perdo“, inszeniert (natürlich) von Flimm.

Mit den Kollegen Barrie Kosky von der Komischen Oper und Dietmar Schwarz von der Deutschen Oper hat er sich in all den Jahren gut verstanden, und längst wird nicht mehr darüber diskutiert, ob sich Berlin drei Opernhäuser leisten kann. Sie gehören zur Stadt. Jedes Haus hat sein eigenes Profil.

Flimm war vierzig Jahre seines 76-jährigen Lebens Intendant, zuerst in Köln, wo er aufgewachsen ist und sein Vater Theaterarzt war, am dortigen Schauspielhaus: „Da waren wir alle sehr jung und haben freche Sachen gemacht, die den Autoritäten nicht so sehr gefallen haben.“ Dann kam das „Thalia Theater“ in Hamburg: „die tollen Inszenierungen mit Robert Wilson und Tom Waits und all die tollen Musicals“. Später folgte die „Ruhr-Triennale“ – „die war etwas Besonderes wegen der Verschiedenartigkeit der Spielorte, unglaublich spannend und schön“. Salzburg hingegen war „nicht so ganz meine Cup of tea, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, wie ich dachte“.

Die letzte Zeit mit Daniel Barenboim an der Staatsoper wiederum „war wunderbar“, wie er sagt. „Wenn man so aufhören kann, dann ist das etwas Schönes, auch die Freundschaft mit dem Orchester und mit dem Chor ist sehr wertvoll gewesen. Das ist ein toller Abschluss!“ Anders als anderen hauptstädtischen Theatern, an denen es Krach zwischen den alten und neuen Intendanten gab (beispielsweise am Berliner Ensemble oder der Volksbühne), hat man an der Staatsoper einen anderen Weg gewählt. Der neue Chef ist schon seit zwei Jahren da, erst als designierter, dann als Co-Intendant und ab Sonntag allein verantwortlich: der Bayer Matthias Schulz, der vorher am Mozarteum in Salzburg war.

Zwar ging auch das nicht ganz reibungslos, aber das kennt man ja am Theater. Der Neue wird sich anstrengen müssen. Zwar plant Flimm für die kommenden Jahre noch ein paar kleine Projekte, ein Buch muss auch noch fertig geschrieben werden. Aber ansonsten ist er nunmehr alleiniger Herr über zwei Pferde, zwei Katzen, 13 Hühner, 200 000 Bienen und etliche Karpfen auf dem Land, irgendwo in Norddeutschland – da sind durchaus auch die Fähigkeiten eines umtriebigen Intendanten gefragt.