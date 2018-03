Das seltsame Beharren auf christliche Werte in einer konfessionslosen Region

(MOZ) Als gottloseste Region der Welt wird der Osten dieses Landes bezeichnet. Der Beweis: Drei von vier Bürgern des Gebietes, das früher mal DDR hieß, sind konfessionslos. In Brandenburg sind es sogar noch mehr. Allenfalls zu Weihnachten und jetzt zu Ostern gibt es ein wenig Gedränge auf den Kirchenbänken. Mal abgesehen davon, dass die Nichtzugehörigkeit zu einer der großen christlichen Kirchen keineswegs bedeutet, bar jeden religiösen Empfindens zu sein, so fällt doch im Ost-West-Vergleich die Diskrepanz auf.

Offiziell bekennen sich im Westen prozentual ungefähr so viele zum Katholizismus oder Protestantismus wie es im Osten Kirchenverweigerer gibt. Und zumindest für die Bundesrepublik ebenfalls auffallend: Die Tendenz zum Nationalismus ist dort größer, wo es weniger Kirchenmitglieder gibt. In Ostdeutschland.

Man hat die Abkehr der Ostdeutschen vom Christentum häufig mit der kommunistischen Erziehung im verblichenen Arbeiter-und Bauernstaat begründet. Das Argument ist keineswegs von der Hand zu weisen, auch wenn es für weite Teile Osteuropas nicht gilt. So hat sich der Katholizismus in Polen bis heute in einer sehr konservativen Form gehalten und spielt sowohl gesellschaftlich als auch politisch weiterhin eine große Rolle.

In der DDR wurde es Christen alles andere als leicht und mitunter sogar besonders schwer gemacht. Wer Konfirmation statt Jugendweihe wählte, musste mit Schwierigkeiten rechnen. Andererseits genossen die Kirchen vor allem in der Endphase des sozialistischen Experiments auf deutschem Boden große Achtung. Hier fanden Dissidenten Raum und manchmal Schutz, auch wenn sie sonst mit den Kirchen gar nichts zu tun hatten. Blues-Messen, Lesungen und Feste zogen die Menschen an.

Wie fragil die Bindung war und wie wenig sie in den neuen Zeiten noch zählte, zeigte sich nach dem Ende der DDR, als wegen der drohenden Kirchensteuer scharenweise getaufte Mitglieder den Gotteshäusern den Rücken zuwandten. Nun aber verteidigen zahlreiche Bürger der nicht mehr so neuen Länder das christliche Abendland gegen den Islam, der im Osten mit der Lupe gesucht werden muss. Werden wir also Zeuge einer religiösen Erweckung? Wohl kaum. Eher wird das Christentum wahllos und häufig ohne jede Kenntnis desselben schamlos missbraucht. Wenn es gerade passt, mixen Propagandisten auf den Kundgebungsplätzen von Dresden oder Erfurt gern noch etwas Germanenkult in die pseudoreligiöse Suppe.

Weil sich aber die Kirchen vor Flüchtlinge und Muslime stellen, werden sie an das gleiche Kreuz genagelt, an dem schon Politiker und die berühmte „Lügenpresse“ hängen. Und was aus Jesus geworden wäre, wenn er in Heidenau, Freital oder auf einer Höcke-Poggenburg-Kundgebung aufgetaucht wäre, möchte man sich lieber nicht vorstellen. Es gibt offenbar in Ostdeutschland nicht nur eine religiöse Entwurzelung, sondern auch eine moralische.