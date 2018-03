Erst ein Nazi, dann ein Geehrter

Nur noch Ruinen: Die einstige Altstadt innerhalb der Festung Küstrin wurde bei den Kämpfen 1945 größtenteils zerstört und in den Nachkriegsjahrzehnten bis auf ihre Grundmauern abgetragen. An die Pfarrkirche erinnert seit einigen Jahren wieder ein großes Holzkreuz. Auch ein Museum ist in der Festung entstanden. © Foto: dpa/Patrick Pleul

Dietrich Schröder

Küstrin (MOZ) So mancher Nazi hat seine Biographie nach 1945 geschönt. Dem letzten deutschen Bürgermeister von Küstrin wurde gar das Bundesverdienstkreuz verlie­hen. Jetzt interessiert man sich in seinem späterem Wirkungsort Reinbek genauer für seine Rolle im Krieg.

„Als im Januar 1945 die Rote Armee Küstrin erreichte, hat der Bürgermeister Hermann Körner, entgegen allen Befehlen, in eigener Verantwortung die Küstriner Zivilbevölkerung restlos evakuiert.“ So steht es in einem Porträt, das der Museumsverein Reinbek über den Mann geschrieben hat, der ab 1951 Bürgermeister der vor den Toren Hamburgs gelegenen Kleinstadt war und diese 20 Jahre lang regierte. Und tatsächlich hat sich Körner in dieser Zeit so viele Verdienste um diese Kommune erworben, dass dort nach seinem Tode 1977 eine Straße nach ihm benannt wurde. Sie trägt bis heute seinen Namen.

„Dass Körner während der Nazizeit von 1939 bis 1945 schon Bürgermeister in Küstrin war, wussten wir zwar. Viel mehr aber auch nicht.“ Das sagt der Stadtarchivar von Reinbek, Carsten Walczok. Erst ein Bericht unserer Zeitung über einen spektakulären Fund, den polnische Hobby-Archäologen im vergangenen Herbst im heutigen Kostrzyn machten, sollte an dieser Ahnungslosigkeit etwas ändern.

Bei den Ausgrabungen war man auf persönliche Dinge gestoßen, die Körner in seinen Gefechtsstand mitgenommen hatte, den er – wie viele andere Verteidiger Küstrins – Ende Januar 1945 beziehen musste. Denn die an der Mündung der Warthe in die Oder gelegene Stadt wurde damals von Hitler zur Festung erklärt. Sie war zwei Monate – von Ende Januar bis Ende März – von der Roten Armee belagert.

Körner war nicht nur Bürgermeister, sondern auch Kreisleiter der NSDAP. Darüber gibt ein Aufruf an die „Männer und Frauen, deutschen Jungen und Mädel der Festung Küstrin“ Auskunft, den er am 12. Februar 1945 geschrieben hat.

„Wie so oft in der preußisch-deutschen Geschichte steht die alte Feste für das Reich im Osten auf Vorposten“, heißt es darin. Und weiter: „Mag das harte Kriegsgeschehen auch schmerzende Narben im Stadtbild und in den einzelnen Familien zurücklassen, mögen auch unsere Mauern brechen, unsere Herzen werden stark bleiben.“ Typische Durchhalteparolen also statt der angeblichen „eigenen Verantwortung entgegen allen Befehlen“. Augenzeugen berichten, dass Frauen und Kinder tatsächlich erst im allerletztem Moment evakuiert wurden, während „jeder Mann, der eine Waffe tragen kann“, als wehrfähig galt.

Tatsächlich kamen in den Kämpfen Tausende deutsche und sowjetische Soldaten um. Körner freilich unternahm im Gefolge des berüchtigten SS-Gruppenführers Heinz Reinefarth am 29. März 1945 einen Ausbruch, der ihm und anderen Männern das Leben rettete.

Um sich von diesem Geschehen einen Eindruck zu machen, besuchte der heutige Bürgermeister von Reinbek, Björn Warmer, vor einigen Tagen die Festung. Er hatte auch Briefe mit Fotos im Gepäck, die ein in der DDR lebender früherer Küstriner in den 1960er-Jahren im nunmehr polnischen Kostrzyn gemacht und an Körner in Reinbek geschickt hatte.

„Es gibt da wohl einige Dinge neu zu bewerten“, sagte Warmer während seines Besuchs. Die Straße in Reinbek, die Körners Namen trage, sei keine unbedeutende. Stadtarchivar Carsten Walczok will ebenfalls in Ruhe recherchieren. Auch Ryszard Skalba, der Leiter des Festungsmuseums, ist froh über das Interesse der Deutschen am früheren Bürgermeister.