Jeder Dritte liest über Ostern die Job-Mails

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fast ein Drittel der Arbeitnehmer in Deutschland liest über Ostern mindestens einmal berufliche E-Mails. 13 Prozent tun das täglich, sieben Prozent schauen mehr als einmal pro Tag ins dienstliche Postfach.

Demgegenüber sind 70 Prozent der Arbeitnehmer konsequent und lassen über die Osterfeiertage ihre Mailbox zu. Das hat eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsunternehmens Respondi im Auftrag des Software-Anbieters eShare ergeben.

Befragt wurden im März 1014 Berufstätige aus unterschiedlichsten Branchen. Diejenigen, die auch an den freien Tagen online gehen, tun das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Für 55 Prozent der Befragten gehört es zu einem gewissenhaften Arbeiten dazu.

Für 23 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage hat das Lesen von Job-bezogenen E-Mails an Feiertagen auch etwas Positives; sie wollen der Umfrage zufolge keine komplette Offline-Zeit. Knapp 20 Prozent der Angestellten fürchten, wichtige Ereignisse in ihrem Unternehmen zu verpassen und lesen ihre elektronische Post an den Feiertagen. Fast ebenso viele sind der Meinung, es werde von einem erwartet, auch in den Auszeiten auf E-Mails zu reagieren.

Eine ähnliche Studie gab es in der Weihnachtszeit in Großbritannien. Auch hier las rund ein Drittel aller Befragten an den Feiertagen dienstliche E-Mails. Allerdings erwarten in Großbritannien 35 Prozent der Kunden und 36 Prozent der Kollegen, dass Arbeitnehmer auch an Feiertagen zu erreichen sind. In Großbritannien schaut laut der Umfrage ein Fünftel der Arbeitnehmer täglich ins dienstliche Mailfach.