Bluesnacht ist Verkaufsschlager

Aileen Hohnstein

Kremmen Es ist wieder soweit – an diesem Sonnabend ab 20 Uhr bildet das Kremmener Scheunenviertel die Anlaufstelle für alle Blues-Fans. Zum zwölften Mal wird das Musikfestival veranstaltet, in neun Scheunen treten Bands auf. Wie etabliert das musikalische Ereignis in Kremmen ist, zeigt sich beim Kartenvorverkauf: Ohne große Werbung sind bereits jetzt so gut wie alle Konzertkarten verkauft.

„Ich musste schon vor einem Monat schmunzeln, wenn man mich nach Karten gefragt hat“, sagt Constance Nowak, Inhaberin der Galeriescheune „einfach schön“. In ihrer Scheune tritt der beliebte Bluesmusiker Waldi Weiz mit Band auf, wie auch schon im vergangenen Jahr – da waren die Karten schnell vergriffen. „Im letzten Jahr hatten wir eigentlich direkt nach dem Konzert die Scheune für diese Bluesnacht wieder voll. Alle wollten Waldi Weiz wieder sehen“, erzählt Constance Nowak.

Michael Krüger, Mitarbeiter im Touristeninformationspunkt (TIP) im Scheunenviertel, bestätigt die Popularität des Festivals: „Die Bluesnacht ist zum Selbstläufer geworden. Es gibt nur noch ganz wenig Restkarten.“ Die seien an einer Hand abzuzählen. Nur noch für die Spargelscheune gibt es eventuell noch Karten zu ergattern, alle anderen Scheunen seien ausverkauft. Doch Krüger ermuntert Musikfreunde durchaus, sich im TIP, Scheunenweg 49, dennoch nach Karten zu erkundigen. „Vielleicht werden ja noch welche wegen Krankheit zurückgegeben.“(aho)