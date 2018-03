kreativ e.V. eröffnet Ausstellung

Thomas Baake

Schönwalde-Glien (MOZ) Der Verein kreativ e.V. lädt alle Interessierten zur Ausstellungseröffnung in die Galerieräume in die Dorfstraße 7 im Ortsteil Dorf ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 7. April, ab 19 Uhr statt. Es werden Bilder in unterschiedlichen Techniken von der Malgruppe von kreativ gezeigt. Das Thema lautet: Tangermünde - Malen in der tausendjährigen Stadt. Während des mehrtägigen Aufenthaltes der Gruppe in Tangermünde ist ein Videofilm entstanden, der am Eröffnungsabend gezeigt wird. Die Bilder können bis einschließlich zum Sonntag, 13. Mai, besichtigt werden. Dienstags und mittwochs ist das in der Zeit von 15 bis 17 Uhr möglich. Donnerstags sind die Räume von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Sonntags von 10 bis 12 Uhr.