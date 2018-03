Ohrenzeugin eines alten havelländischen Brauchs?

Rene Wernitz

Pessin (BRAWO) Im Rahmen des "Pessiner Kirchenkulturjahrs" gab es unlängst einen Vortrag über das wenig erforschte kulturhistorische Phänomen der Rillen und Näpfchen in Kirchenmauerwerken. Trotz klirrender Kälte hatten es einige äußerst Geschichtsinteressierte nach Pessin in den gut beheizten Gemeinderaum der großen Kirche geschafft. Das heiß diskutierte Thema, womit sich bisher fast nur Hobbyhistoriker wirklich ernsthaft beschäftigen, hatte sie gelockt.

An vielen alten Kirchen wie am Ostgiebel des 1375 geweihten Gotteshauses in Kriele, sogar am Altstädtischen Rathaus in Brandenburg an der Havel, findet man diese "Kleinstdenkmale", wie Referent Henry Kilian, Mitglied des Fördervereins Wallfahrtskirche Buckow, diese Ausschleifungen gerne auch bezeichnet. Aus dem Volksmund hört man auch Begriffe wie Fieberlöcher, Pestkuhlen, Teufelskrallen oder Schwedenhiebe. Während seines Vortrags hatte Kilian auf einer Karte der Region zwischen Havel und Elbe dargestellt, wo überall diese Schabmale vorkommen. Die Zuhörer staunten nicht schlecht über die Häufigkeit allein im Westhavelland. Im Vortrag verdichteten sich die Argumente, dass dieser rituell anmutende Brauch in den Zeiten der ersten Pestwellen und nach Einsetzen der sogenannten Kleinen Eiszeit zwischen 1350 und 1450 entstanden sein könnte. Als sich die Menschen von den massiven gesellschaftlichen Umbrüchen zu erholen begannen, verlor dieser Brauch wieder an Intensität. Zur Reformation hin verschwand er zunächst gänzlich, bis er etwa ab dem Dreißigjährigen Krieg (17. Jahrhundert) wieder aufgenommen wurde - wenn auch lange nicht im gleichen Ausmaß wie im Mittelalter.

In der anschließenden Gesprächsrunde berichtete die 75-jährige Christel Kabot aus Pessin davon, dass ihr "alte Pessiner" erzählt hätten, dass vor der Kirche im Ort einst runde Steine lagen, mit denen die Gläubigen diese Schälchen im Ziegel ausschliffen, um das entstandene Pulver beispielsweise Tieren zur Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten zu verabreichen. In den Archiven konnten bisher keine Belege für diese oder andere Zwecke der Schabmale gefunden werden. So bleibt das Thema weiter spannend.