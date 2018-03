Kolosse gehen baden

Ina Matthes

Osterinsel (MOZ) Eine Tauchreise auf ein Südsee-Atoll ist ein teurer Spaß. Etliche tausend Euro. Die Preise steigen, sagt der Mann im Reisebüro. Weil die Inseln versinken. Fahren Sie hin, so lange es noch geht.

Wenn der Meeresspiegel bis 2100 um etwa einen Meter steigt, wie befürchtet, wird es eng für flache Eilande. Die erheben sich oft nur wenige Meter über die Wellen. Selbst für herausragendere Inseln wird der Klimawandel zum Problem. Zum Beispiel die Osterinsel. Ein ausgefranstes Dreieck im Pazifik. Die abgelegenste bewohnte Insel überhaupt. 1722 stieß der Holländer Jacob Roggeveen auf das Fast-Nichts im Nirgendwo. Zu Ostern. Diesem Zufall verdankt die 21 Kilometer lange Insel ihren Namen. Einen berühmten Namen. Denn dieser Spuckerest großer Vulkane ist umzingelt von Langnasen – den Moai. Das sind bis zu zehn Meter hohe, mindestens 500 Jahre alte Figuren. Stellvertreter einer untergegangenen Zivilisation. Die nun auch vom Untergang bedroht sind – wegen anschwellender Ozeane.

Australische Wissenschaftler haben sich die Sache genau angesehen und die New York Times war auch da und schlägt Alarm. Zwar erhebt sich die Osterinsel bis zu 507 Meter aus dem Ozean, aber steigende Wasser nagen an ihren Rändern. Sie schwemmen Strände weg, untergraben Steilküsten. Erst vor kurzem ist ein breites Stück Kliff abgerutscht, nahe an einem der Zeremonienplätze der Altvorderen. Die kamen wahrscheinlich vor mehr als tausend Jahren mit Kanus auf die Insel. Damals gab es dort tropische Wälder, Forscher fanden Fossilien. Das Holz nutzten die Ureinwohner vermutlich auch für ihre Statuen. Die Kolosse bewegten sie über die Insel – keiner weiß wie. Vielleicht mit Hilfe der Palmstämme. Jedenfalls haben sie den Platz für grimmigen Wächer nicht nachhaltig gewählt – die meisten stehen an der Küste. Besonders für den Süden der Insel sieht es nicht gut aus. Forscher befürchten, dass Strände überschwemmt werden, Steilküsten wegbrechen. Weil mit dem Wasseranstieg die Wucht der Wellen wächst.

Was also tun mit den Kolossen – sie ins Landesinnere verschieben? Archäologen halten davon nicht viel. Sie möchten mehr über die Steinmänner und ihre Schöpfer erfahren, da ist der Standort wichtig. Außerdem gehört die Insel zum Weltkulturerbe. Das kann man nicht einfach umräumen. Wenn aber Statuen ins Wasser fallen, dann geht das ins Geld. Die 5000 Einheimischen leben vom Tourismus. Im Sommer kommen täglich um die 5000 Besucher. Die wollen die großen Köpfe sehen – mit den Nasen über Wasser. Deshalb bauen die Insulaner nun eine Mauer gegen die Wellen.

Ob das reicht? Manche Bewohner bleiben gelassen. Was soll ihnen schon passieren? Wenn es einen Ort gibt, der das Scheitern von Zivilisation zeigt, dann dieser. Bereits die Ureinwohner sorgten wohl für eine Überbevölkerung. Bis zu 20 000 Menschen könnten zu jener Zeit auf der Insel gelebt haben, als die Moai entstanden. Deren Schöpfer holzten die Wälder ab. Das Land wurde kahl und karg. Die Menschen bekriegten sich, fraßen einander auf. Alte Inschriften erzählen davon. Die Überlebenden wurden schließlich von den Holländern entdeckt, verseucht, versklavt und verschleppt. 1880 waren 111 Insulaner übrig. Und 900 langnasige Lulatsche.

