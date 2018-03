Frankfurt (Oder) (MOZ) Gibt es Wunder?

Tja, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Christen feiern an Ostern die Auferstehung von Jesus; sie glauben, dass er erst tot war und dann ins Leben zurückgekommen ist. Das ist sozusagen ein Mega-Wunder - ein unerklärliches Ereignis, das nur durch göttliche oder übernatürliche Kräfte bewirkt werden kann.

Im Alltag benutzen wir das Wort Wunder meist eine Nummer kleiner: für etwas Außergewöhnliches, das nicht die Naturgesetze sprengt, dass man aber trotzdem kaum für möglich gehalten hat.

So etwas ist gerade einem Mann in den USA passiert. Den hatte sein Tierarzt angerufen und ihm gesagt, dass seine verschwundene Katze wieder aufgetaucht ist - nach 14 Jahren! Der orangefarbene Kater namens T2 hatte einen Chip implantiert und so bestand kein Zweifel, dass es wirklich das richtige Tier war.

Katze und Herrchen Perry Martin leben nun wieder beieinander.