Militärs und Mitarbeiter aus Moskau ausgewiesen

dpa

Moskau (dpa) Von den vier von Russland im Zusammenhang mit der Giftattacke auf den Ex-Agenten Sergey Skripal ausgewiesenen deutschen Diplomaten sind zwei Militärangehörige und zwei Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden.

Unter den Militärs ist demnach der Heeresattaché der Botschaft, der für die Kontakte mit den russischen Militärs zuständig ist. Außerdem sollen je ein Mitarbeiter des Bundeskriminalamts (BKA) und des Bundesnachrichtendienstes (BND) betroffen sein.

Offiziell gab es zu den Funktionen der Botschaftsangehörigen, die Russland verlassen müssen, keine Stellungnahme. Russland hatte am Freitag die Ausweisung von etwa 150 seiner Diplomaten aus mehr als 20 Ländern damit beantwortet, dass es die genau gleiche Zahl ausländischer Diplomaten des Landes verwies. Auch Deutschland hatte vier russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Sie müssen die Bundesrepublik bis Montag verlassen. In der Regel werden die nach Ausweisungen frei werdenden Stellen in Botschaften zeitnah mit neuem Personal besetzt.

Der Konflikt mit Moskau hat sich an der Giftattacke auf den früheren Doppelagenten Skripal und dessen Tochter Julia in Großbritannien Anfang März entzündet. London und zahlreiche westliche Staaten halten Moskau dafür verantwortlich. Russland weist jede Schuld zurück.