Hart im Nehmen!

QUIZ

1. Welches Tier legt ein fast schwarzes, riesiges Ei? Es wiegt etwa so viel wie elf Hühnereier.a) Emu b) Strauß c) Nandu2. Aus was für einem Material sind Hühnereier?a) Schokolade b) Kalk3. Was untersuchen Oologen?a) Ostern b) Eier c) Nester

Märkische Oderzeitung, Journal, Antje Scherer, Kellenspring 6, 15230 Frankfurt; E-Mail: kinder@moz.de

Märkischer Zeitungsverlag, Redaktion Kinderjournal, Lehnitzstraße 13, 16515 Oranienburg Mail: kinder@moz.de