Neuer Vorstand des Schulfördervereins aktiv

Thomas Baake

Falkensee (MOZ) Der neu gewählte Vorstand des Schulfördervereins der Diesterweg-Grundschule in Falkensee nimmt seine Arbeit auf. Am Dienstag, 13. März, hat die Mitgliederversammlung des Fördervereins einen neuen Vorstand gewählt. Die bisher im Vorstand tätigen Eltern wollen sich nach dem Schulwechsel ihrer Kinder anderen Aufgaben zuwenden. Der neue Vorstand hat seine Arbeit inzwischen aufgenommen.

"Wir möchten die engagierte Arbeit der Schule und des Horts tatkräftig unterstützen, um für unsere Kinder eine schöne Umgebung zum Lernen und Spielen zu schaffen.", sagt der Vorstandsvorsitzende Alexander Stach. "Dem bisherigen Vorstand danken wir für die gute Arbeit und werden diese mit ganzer Kraft fortsetzen. Mit nun sieben Vorstandsmitgliedern, die unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen in die Vereinsarbeit einbringen, fühlen wir uns dafür gut gerüstet.", so Stach weiter. Aktuell kümmert sich der Förderverein um den Austausch eines maroden Sandkastens auf dem Schulhof und beteiligt sich an den Projekttagen und dem Schulfest im Mai.

Der Förderverein existiert seit 1994 und hat aktuell 67 Mitglieder, bestehend aus interessierten Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Sozialarbeiterinnen und Erzieherinnen. Zu seinen Aufgaben gehören die finanzielle und personelle Unterstützung schulischer Projekte und Aktivitäten, die Bestandssicherung der Bibliothek, die Verschönerung der Außenanlagen und vieles mehr.

Diesterweg-Grundschule Falkensee