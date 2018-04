Tempelritter kamen bis nach Slawien

Rene Wernitz

Havelland (BRAWO) Wo liegt eigentlich Munsalvaesche? Wer das heraus findet, löst ein rund 800 Jahre altes Rätsel. Es handelt sich um die vom Dichter und Minnesänger Wolfram von Eschenbach um 1200 beschriebene Gralsburg. Wie der Begriff andeutet, wird in ihr der Heilige Gral gehütet, von Leuten, die dazu berufen sind. Auch von Wolfram sogenannte Templeisen tauchen in dem Zusammenhang im mittelalterlichen Roman auf, welcher den Namen "Parzival" trägt. Viele Forscher sehen in den Templeisen einen Hinweis auf die Anwesenheit des christlichen Ritterordens der Templer bzw. Tempelritter oder Tempelherren. Derweil halten vornehmlich Vertreter der populärwissenschaftlichen Literatur auch den Namen der Gralsburg für keine rein fiktive Angabe. Da es aber einen Ort dieses Namens wohl niemals gab, meint man es bei Munsalvaesche mit einer Wortspielerei oder Chiffre zu tun zu haben. In dem Zusammenhang haben manche Forscher originelle Spekulationen angestellt.

Während das "Mun-" im Wort noch durchaus nachvollziehbar tatsächlich als Berg gedeutet werden könnte, abgeleitet von Mont wie Mont Blanc (Alpen), wird es bei "-salvaesche" um einiges komplizierter. Die Ansichten dazu gehen deshalb sehr weit auseinander. Eine der jüngsten Interpretationen stammt von Daniel Wabbel. In seinem 2010 im Gütersloher Verlagshaus erschienen Buch "Der Templerschatz. Eine Spurensuche" kommt er zu dem Schluss, dass der Begriff Munsalvaesche mit "Mont des saintes vaches" zu übersetzen sei, französisch für "Berg der heiligen Kühe". Gralsforscher Wabbel vermutet das legendäre Objekt in der nordfranzösischen Stadt Laon, weil von den Türmen der dortigen Kathedrale Kuh-Skulpturen nach unten sehen.

Indes bietet Munsalvaesche eine wortspielerische Möglichkeit, die wohl noch nie in Erwägung gezogen wurde. Lediglich durch Positionswechsel zweier Buchstaben, "l" vor das erste "a", könnten Gralssucher neue Witterung aufnehmen. Das dadurch entstehende Munslavaesche ließe den suchenden Blick womöglich in den hochmittelalterlichen Nordosten Deutschlands wandern, wo es auch Templer gab und darüber hinaus sogar einen tatsächlichen Zusammenhang zwischen ihnen und dem Slawischen. Denn rund 100 Jahre nach Entstehung des "Parzival" wurde ein Friedrich von Alvensleben als Meister des Templerordens in "Alemannien und Slawien" bezeichnet. Ohne dass aus der 1303 in der Templer-Komturei Lietzen (bei Seelow/Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg) aufgesetzten Urkunde hervor gehen würde, was mit Slawien eigentlich gemeint ist. Jener Friedrich hatte offenbar die Karriereleiter innerhalb der deutschen Ordensprovinz bestiegen. Zwei Jahre zuvor war er lediglich Chef (Komtur) des deutschen Templer-Hauptsitzes in Süpplingenburg (Landkreis Helmstedt/Niedersachsen) gewesen. Er sollte übrigens der letzte Ordensmeister sein. Denn die Templer wurden wenige Jahre später auf päpstlichen Befehl hin verboten, ihre Besitztümer beschlagnahmt bzw. an andere Orden wie die Johanniter vergeben. Der letzte Großmeister der Templer, also der Gesamtherr aller Mitglieder und aller Besitzungen, wurde am 18. März 1314 auf einem Scheiterhaufen in Paris hingerichtet.

Allgemein richtet sich heutiges Templer-Interesse im Zusammenhang mit dem Heiligen Gral auf geschichtliche Entwicklungen in Frankreich, auf den Britischen Inseln sowie auf der Iberischen Halbinsel. Die deutsche Ordensprovinz "Alemannien und Slawien" hat diesbezüglich wohl noch kein gesteigertes Interesse ausgelöst, obgleich es sich bei Gralsautor Wolfram von Eschenbach um einen Franken handelte. Große Anziehungskraft auf Gralssucher üben Orte in England (wie Glastonbury/Grafschaft Somerset), Schottland (wie Roslin bei Edinburgh) und Frankreich (wie die Burgruine Montségur in den Pyrenäen) aus. Auch der Norden Spaniens (Kloster San Juan de la Peña) lockt.

Wer sich auf der Suche nach einem Munslavaesche nach Slawien googelt, gelangt zunächst ans Oderhaff. Denn auf Wikipedia wird Slawien als eine mittelalterliche Region in Pommern ausgegeben. Eine abgebildete Karte, die die territorialen Verhältnisse in der Mitte des 13. Jahrhunderts darstellen will, bezeichnet diese kleine Ostsee- und Haffregion als Herzogtum. Das resultiert womöglich aus Informationen über Pommernherzog Bogislaw I., der 1180 mit Slawien belehnt worden sei. Sein Lehnsherr war laut Wikipedia und anderen Quellen im Internet der berühmte Heinrich der Löwe, dessen starker Arm tatsächlich vom westlichen Lübeck her weit ins heutige Mecklenburg-Vorpommern reichte. Im Wikipedia-Beitrag über seinen Gefolgsmann Bogislaw heißt es, dass es ungewiss sei, welches Territorium genau mit Slawien gemeint sein sollte. Es verhält sich an der Stelle also ebenso wie mit dem Slawien der deutschen Templer. Oder ist gar das gleiche gemeint?

Fest steht, dass der Ritterorden mit Süpplingenburg im 12. Jahrhundert eine Operationsbasis erhalten hat. Von dort aus machten die Templer im Laufe Zeit nach Osten hin, in Richtung Oder und darüber hinaus, erheblich Boden gut und auch in Richtung Nordosten bis nach Pommern. Das geschah unter anderem durch Schenkungen und Tauschgeschäfte. Geläufigster Beleg für ihre frühere Anwesenheit im Berliner Raum ist der Name des Stadtbezirks Tempelhof. Wann und unter welchen Umständen die Templer dort Fuß fassten, ist ungewiss. 1318, also vor genau 700 Jahren, kam ihr Besitz an den Johanniter-Ritterorden. Belegt ist indes eine Schenkung des Pommernherzogs Barnim I. an die Templer. Diese tätigte er 1234. Das westpommersche Land Bahn ging mit allen Dörfern und Besitzungen an diesen Ritterorden. Heute erinnert das polnische Dorf Banie, 30 Kilometer südlich von Stettin und Oderhaff, an diese Geschichtsepisode.

Wenn dieses Templer-Land im Nordosten als Slawien bezeichnet worden sein sollte, müsste der Name der Ordensprovinz "Alemannien und Slawien" schon lange vor Lebzeiten des Friedrich von Alvensleben in Gebrauch gewesen sein.

Es ließe sich munter drauf los spekulieren, ob das nicht schon im 12. Jahrhundert der Fall gewesen war - wenn nämlich Slawien weniger eine Herrschaft als mehr eine Region bezeichnen würde, die slawisch dominiert war. So gesehen, wäre es denkbar, dass Slawien im Ursprung, zu Zeiten der einsetzenden Ostkolonisation, ein übergeordneter Begriff war für all jene Landstriche, in denen noch keine deutschen bzw. sächsischen Feudalherren herrschten. So in der Art wie es Historiker seit etwa 40 Jahren mit dem Kunstbegriff "Germania Slavica" praktizieren. Gemeint sind die Gebiete östlich von Elbe und Saale. Slawien wäre demnach im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts erheblich geschrumpft. Diesbezüglich aufschlussreich ist ein 1321 verfasster Bericht des Venezianers Marino Sanudo über Reisen und Beobachtungen im Norden der deutschen Lande. Zitiert im etwa 85 Jahre alten Buch "Die Welt der Gotik" von Alexander Freiherr von Gleichen-Russwurm und Friedrich Wencker. Der Venezianer gebrauchte nicht nur den Begriff Alemannien, sondern auch Slawien. In dem Zusammenhang nannte er die Städte Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald und Stettin.

Womöglich gehörten ursprünglich auch das Havelland und die westliche Mittelmark zu Slawien. Bekanntlich war das das Stammesgebiet der Heveller gewesen und schon bald nach 1150 unter deutsche Kontrolle gekommen. Die Forschung ist sich derweil uneins, ob zu der Zeit bereits Süpplingenburg ein Templersitz war. Der in Berlin ansässige Förderverein zur mittelalterlichen Darstellung des Ordens der Tempelritter e.V. meint beispielsweise auf seiner Website (www.templer-berlin.de), dass es sich bei der Süpplingenburg um die älteste Komturei Deutschlands handeln würde. Demnach geht die dortige Schenkung auf König Lothar III. von Süpplingenburg zurück, Herzog der Sachsen und später sogar Kaiser. Sie soll schon um das Jahr 1130 erfolgt sein.

Auf einer dieser Region geografisch näher stehenden Webseite (www.ordre-du-temple.de), sie wird von einem niedersächsischen Templer-Freund betrieben, heißt es aber: "Im Jahre 1130 gründete Lothar ein Kollegiatsstift in der Burg." Dabei handelt es sich um eine geistliche Einrichtung. Sie bestand demnach etwas über 40 Jahre: "Unter Heinrich dem Löwen, Herzog von Sachsen (dessen Großvater Lothar von Süpplingenburg war) wurde dieses, nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land im Jahre 1173, aufgehoben und vermutlich durch ihn in eine Komturei des Ordens der Tempelritter umgewandelt."

Da taucht also der Name von Heinrich dem Löwen auf, der 1180 einen Bogislaw mit Slawien belehnte. Möglich, dass erst zu Zeiten dieses Sachsenherzogs die Templer kamen und ebenso alles mit Slawien bezeichneten, was noch nicht assimiliert werden konnte. Je nachdem wann die Süpplingenburger Schenkung an den Orden erfolgte, wäre die Karte, auf der man in der Welt der Slawen (auf Latein: Slavica mundi) nach einem möglichen Munslavaesche suchen könnte, entsprechend größer oder kleiner - mit oder ohne Heveller-Land.