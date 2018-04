Osterfeuer treiben letzte Wintergeister aus

MOZ

Beeskow In zahlreichen Orten brannten am Donnerstag die ersten Osterfeuer. Weitere werden am Sonnabend entzündet.

Zum Osterfeuer in Storkow sind am Donnerstag gut 300 Besucher gekommen. Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Storkow hat das Feuer vorbereitet und organisiert. Es sind 20 Feuerwehrmänner vor Ort, so dass die Kameraden sich an den Stationen abwechseln konnten. Es gab Essen und Getränke und Musik. Für die sorgten DJ Steo und DJ Ton. Ähnlich war es in Neubrück, wo die Feuerwehr seit fast 30 Jahren für das Osterfeuer zuständig ist. Sogar ein Zelt hatten die Kameraden aufgestellt, um Schutz vor Regen bieten zu können.

In Görzig dient das Osterfeuer sogar einem guten Zweck. Es wird von der „Jagdgemeinschaft Görzig II“ organisiert. Die Jäger sponsern auch Würste und Getränke. Wer isst und trinkt, gibt Geld in die Spendenbox. Der Erlös geht dann wechselnd an Kita oder die Kirche. In Ahrensdorf hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr das Osterfeuer organisiert. Es gab Bratwurst, Grillfleisch, Geflügel und Getränke. Warmer Apfelsaft kam bei den Kindern besonders gut an.

Weitere Osterfeuer werden am Sonnabend in der Region folgen. Um 18 Uhr wird ein Feuer am Märkischen Gutshaus in Beeskow entzündet, ein weiteres am Feuerwehrgerätehaus in Lindenberg. Zudem brennt das Traditionsfeuer ab 18 Uhr in Sauen am Dorfanger, in Behrensdorf am Dorfgemeinschaftshaus, in Birkholz am Gerätehaus und in Glienicke auf dem Dorfplatz. Eine Stunde später, um 19 Uhr, ist es in Pfaffendorf auf dem Sportplatz und in Buckow am Puhl soweit. Die Mitglieder der Feuerwehr Diensdorf-Radlow entzünden das Osterfeuer um 18 Uhr am Badestrand. (moz)