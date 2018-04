Der ewige Kandidat

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Torsten Gärtner sagt, dass Landrat schon als Jugendlicher sein Traumjob war. Jetzt könnte der 55-jährige Sparkassen-Angestellte tatsächlich zum Landrat gewählt werden. Anders als 2010, als Gärtner schon mal zur Landratswahl antrat. Damals war er parteiloser Einzelbewerber und brauchte 100 Unterstützungsunterschriften. Er erhielt drei und wurde damit nicht zur Wahl zugelassen. Diesmal aber steht er neben Landrat Dietmar Schulze und Karina Dörk auf dem Stimmzettel zur Landratswahl am 22. April.

Der Bewerber Gärtner tritt für die BVB/Freie Wähler an. Das ist der Berliner Verkehrsbetrieb oder der Ballspielverein Borussia Dortmund, sondern die Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegung. Die sitzt bereits im Kreistag, deshalb braucht Gärtner diesmal keine Unterschriften.

Torsten Gärtner ist in Sachsen geboren, hat Elektromonteur gelernt, in Zittau ohne Abschluss Ingenieur studiert, kam dank seiner Computerkenntnisse zur Kreissparklasse Zittau und 1998 nach Schwedt, wo er seither im Innendienst arbeitet. Er war aktiv als Elternsprecher und im Kreisschulbeirat und wurde 2003 und 2008 in die Stadtverordnetenversammlung gewählt, machte Schlagzeilen, als er zur SPD wechseln wollte, die ihn aber nicht wollte. Vor der Wende war Gärtner in der SED, danach bei der PDS, später beim Bunten unabhängigen Bürgerbündnis, aktuell ist er Mitglied der Bürgerinitiative Bürger für Schwedt, die mit Michael Wolff im Stadtparlament sitzt. Bürger für Schwedt schloss sich der BVB an.

Bekannt wurde Torsten Gärtner in Schwedt aber vor allem damit, dass er kaum eine Wahl auslässt, um sich zu bewerben. Er hat schon als Bürgermeister, Landrat, Beigeordneter des Landrates, als Mitglied des Landtag und für das Präsidium im Stadtparlament kandidiert, immer erfolglos. Ist die erneute Kandidatur für diesen Traumjob nur eine weitere Träumerei? Er wisse, sagt er, dass er der Außenseiter sei, erklärt aber: „meine statistische Chance liegt bei 33,3 Prozent“.

„Gemeinsam für die Uckermark“ steht auf seinen Plakaten. Ihm wichtige Themen sind der Wegfall der Straßenausbaubeiträge, das Ende der zügellosen Windrad-Besiedlung, ein staatliches Schulamt in die Region und wirksamer Lehrer anzuwerben. „Und die Wirtschaft steht auf der Agenda. Ein Landrat muss viel aktiver sein, um für gute Bedingungen für Unternehmen zu sorgen“, sagt der Kandidat und stellt hat auch eine Idee, wie beispielsweise die Breitbandversorgung für schnelles Internet viel schneller gehen könnte. „Wenn das erst in 30 Jahren passiert, ist es zu spät. Ich hätte dafür gesorgt, dass sich die Stadtwerke der Uckermark zusammenschließen und mit vereinter Kraft das Problem sofort anpacken“, sagt der Kandidat.

BVB/Freie Wähler war noch vor der CDU gegen die Kreisgebietsreform aufgetreten. „Der Zusammenschluss mit dem Barnim hätte der Uckermark nicht gut getan“, ist Torsten Gärtner überzeugt. „das Übergewicht des wirtschaftlich stärkeren und bevölkerungsreicheren Barnim wäre zu groß gewesen.“ Das Hick-Hack um die Reform habe seiner Meinung der SPD und ihrem Landratskandidaten in der Uckermark geschadet. Deshalb ist er ganz optimistisch, dass der Wähler einen Wechsel des Landrates will. „Ich wäre bereit, mich einzubringen!“