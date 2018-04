Susan Hasse

(MOZ) Das Ordnungsamt der Gemeinde Schorfheide musste im Landratswahlkampf schon mehrfach einschreiten, um falsch angebrachte Wahlplakate entfernen zu lassen. Einer der fünf Wahlkämpfer um den wichtigsten Posten im Landkreis hatte auf dem Schulgelände der Schule Finowfurt plakatiert. Zum anderen entdeckte das aufmerksame Ordnungsamt noch Plakate an der Marienwerder Straße in Finowfurt. In beiden Fällen wurden die Plakate mittlerweile entfernt. Alle Kandidaten haben bei der Gemeinde eine Sondernutzungserlaubnis für ihre Plakate eingeholt. Laut Verwaltung sind Plakate im Bereich von Kreuzungen und Einmündungen untersagt. Wahlwerbung darf auch nicht an Bäume genagelt oder an Verkehrsschildern befestigt werden.