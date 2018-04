Mühlen-Saison kunstvoll eröffnet

Gut besucht: Am Gründonnerstag wurde die Ausstellung von Jörg Hannemann in der Kienitzer Hafenmühle eröffnet. © Foto: Josefine Jahn

Josefine Jahn

Kienitz/Worin (MOZ) Wo einst schwer geschuftet wurde, können sich Besucher heute bei einer Tasse Kaffee erholen. In der ehemaligen Hafenmühle in Kienitz ist man dabei umgeben von Fotografien Jörg Hannemanns. In Worin werden bis kurz nach Pfingsten Bilder der Hobbymalerin Bärbel Korakewitsch gezeigt.

Schaut man vom Sockel der Kienitzer Hafenmühle aus gen Osten, sieht man die Oder nicht. Der Deich verbirgt den Fluss hinter sich, auf dessen Oberfläche sich am Gründonnerstag kleine Kreise ziehen. Vielleicht haben Fische sie erzeugt. In der alten Mühle selbst, heute ein Galerie-Café mit Ferienwohnungen, sind eben jene Lebewesen zu sehen. Der Fotograf Jörg Hannemann hat sie abgelichtet und unter dem Titel „...von Fischen & anderer Sehnsucht“ ausgestellt. Die andere Sehnsucht mögen die Frauen sein, eine Frau, die auf seinen Bildern eine Beziehung mit dem Wasser eingeht und dadurch ihre Verbindung zu den Kiemenatmern findet.

Einen Hannemann mache die Unschärfe aus, sagt Freund und Kollege Jürgen Gernentz in seiner Rede zur Vernissage. „Wir kennen uns seit über 20 Jahren und die Unschärfe hat immer mehr zugenommen“, stellt er fest. Da dies aber nicht an der Kamera, einer alten Leica, samt gutem Objektiv liegen könne, interpretiert Gernentz das Verschwommene als „Klarheit des Alters“, die auf ihre Art eine andere Schärfe erzeuge. Der Künstler selbst will jedem Betrachter seinen eigenen Interpretationsspielraum lassen. Während Fische auf manchen Aufnahmen wie nach Luft schnappend ihren Kopf aus dem Wasser strecken, lässt sich die junge Frau im anderen Bild ruhig treiben, nur ihr Gesicht und die Brüste gucken aus dem Wasser, das einerseits „etwas Tragendes haben kann, aber auch etwas Tödliches“, sagt Gernentz. Einen eigenen Eindruck können sich Besucher nach der Winterpause nun wieder freitags ab 14 Uhr sowie am Wochenende und feiertags ab 12 Uhr verschaffen.

Ebenfalls mit einer Ausstellung haben die Mitglieder des Vereins Wassermühle Worin am Karfreitag in die neue Saison geladen. In einem Raum stellt die Seelower Hobbymalerin Bärbel Korakewitsch aus. Die Acrylwerke zeigen verschiedene Blumenmotive, sowie Flusslandschaften und abstrakte Formen. Noch bis Ende Mai sind ihre Bilder zu sehen. Außerdem freut sich Vereinsvorsitzende Karin Nawroth über Neuzugang von zwei Bundesfreiwilligendienstlern. „Dadurch kann durchgehend jemand hier sein, um Besucher zu empfangen“, sagt sie. Den ersten Öffnungstag in dieser Saison haben viele Ausflügler für einen Besuch genutzt. Bei einer Führung staunen sie darüber, was Uli Jochen ihnen über die Geschichte des Ensembles erzählt. „Einem Müller konnte man seinen Beruf im Alter ansehen“, sagt er. Denn beim Schärfen der Mühlsteine hätten sich kleine Steinsplitter gelöst und in die Handrücken gefräst, die dann kleine schwarze Punkte hinterließen. Die Ausbildung zum Müller dauerte dreieinhalb Jahre, da sie Kenntnisse anderer Gewerke mit einschloss. Ein Besuch der Mühle, die erstmals 1398 urkundlich erwähnt wurde, ist dienstags bis freitags von 10.30 bis 15 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr möglich.