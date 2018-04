Cornelia Link-Adam

Jacobsdorf Sie heißen Axion, Jaguar oder Tucano und sorgen dafür, dass der Landwirt sein Getreide im Sommer gut vom Feld bekommt. Damit Traktoren, Feldhäcksler und Mähdrescher zur Saison wieder einsatzbereit sind, haben die Mechaniker vom Jacobsdorfer Landmaschinenhandel K & H jetzt schon gut zu tun.

Seit 1995 kümmert sich das Unternehmen auf dem Jacobsdorfer Expopark – gut sichtbar an der A12 Abfahrt Müllrose – um den Verkauf und Service von Claas-Landmaschinen in LOS und MOL. „Wir waren damals die ersten, die hier auf dem Gewerbegebiet gebaut haben“, erinnert sich Ulrich Helmig, der mit Peter Köppen die Geschäfte führt. Beide gaben mit ihren Anfangsbuchstaben des Nachnamens dem Unternehmen seine Bezeichnung. Einst hatten sie fünf Mitarbeiter, jetzt schon 30, darunter ein Dutzend Landmaschinenmechaniker, die nicht nur beim Kunden sondern auch in der Werkstatt die Fahrzeuge reparieren.

Aktuell wird an Traktoren von Landwirten aus Altlandsberg, Briesen und Klein Muckrow geschraubt. Paul Schwarz erneuert in einem Axion 850 die Zylinderkopfdichtung. Daneben ersetzt Rico Albrecht eine Allradkupplung eines weiteren Gefährts. „Es ist wie Autos reparieren, nur alles etwas größer“, erklärt Werkstattleiter Steve Münch. Immerhin sei ein Traktor gut 3,50 Meter hoch, habe statt vier Zylinder wie im Auto sogar sechs, acht oder mehr. Ulrich Krüger fährt noch einen weiterer Riesen in die Halle. „Der Traktor hat keine Leistung, das kann man nicht beim Kunden überprüfen“, erklärt der Fürstenwalder.

Gut zu tun haben die Techniker. „Nach der Ernte ist vor der Ernte“, sagt Geschäftsführer Helmig. Viele Kunden, meist sind es Großbetriebe, wollen nicht nur ihre Traktoren und Mähdrescher sondern auch Heumaschinen, Rundballenpressen oder Häcksler fit für die neue Saison haben. Dafür fährt der Monteur raus, checkt alle Teile durch – was gut einen halben Tag dauert – und erstellt eine Liste beim Kunden. Nachernte-Inspektion nennt sich das im Fachjargon. Alle Teile, die sich bewegen, werden dabei kontrolliert, aber auch Flüssigkeiten, Beleuchtung und Bremsen. Während es beim Auto den TÜV gibt, sind Landwirtschaftsmaschinen an einen regelmäßigen Service nicht gebunden. „Ein Mähdrescher braucht eine Betriebserlaubnis und eine Genehmigung für die Breite, um damit auf Straßen zu fahren“, erklärt der Chef. Das besorge man. Wie der Kunde dann mit den Fahrzeug umgeht, da seien die Landwirte und Lohnunternehmer ganz unterschiedlich. „Viele pflegen aber ihre Technik. Immerhin kostet ein Mähdrescher so viel wie ein Einfamilienhaus, ist voller moderner Technik“, sagt Helmig.

Das Geschäft laufe so gut, dass man nicht nur weitere Mitarbeiter suche, sondern ab April auch einen Servicestützpunkt in Neulewin (Oderbruch) eröffnen wird. Und auf dem Jacobsdorfer Firmengelände soll bald auch eine weitere Halle zur Werkstatterweiterung stehen. Man hofft auf Baubeginn in diesem Jahr.