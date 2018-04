Stadtbibliothek erhält fünf Tablets

René Matschkowiak

Frankfurt Die Stadt und Regionalbibliothek erhielt am Mittwoch fünf Tablets von Samsung als Spende des Freundeskreises der Bibliothek. Erik Rohrbach, Vorsitzender des Freundeskreises, überbrachte diese. Das Geld für die elektronischen Geräte neuester Generation stammt aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen des Freundeskreises. „Sie sollen den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern und die Bibliothek auch für jüngere und ältere Besucher spannender machen“, betont Juliane Hensel. Sie ist Bibliothekarin mit dem Sachgebiet Medienkompetenz.

„Wir können uns vorstellen, auf den Tablets unter anderem eine Art Schnipseljagd zu installieren, womit jüngere Besucher die Bibliothek erkunden können“, erklärt sie. Das sei für die Kinder allemal spannender als wenn eine Führung gemacht werde. Außerdem könnten die Geräte auch für andere Kinderveranstaltungen genutzt werden. Die Tablets sollen dabei in beiden Häusern der Stadt- und Regionalbibliothek eingesetzt werden. „Die Mitarbeiter der Kinderbibliothek haben uns schon gesagt, welche Apps wir installieren sollen“, erzählt sie.

Auch für ältere Frankfurter sind die Tablets sinnvoll. Die Ausleihe elektronischer Medien wird laut Juliane Hensel immer beliebter. „Bisher haben wir Besuchern immer anhand einer ausgedruckten schriftlichen Anleitung gezeigt, wie sie beispielsweise Hörbücher aus der Bibliothek auf ihren Tablets oder Smartphones benutzen können. Das können wir nun selbst auf unseren Geräten zeigen, was natürlich viel vorteilhafter ist“, erklärt sie.

Insgesamt stehen über 12 000 digitale Medien zur Ausleihe in beiden Frankfurter Bibliotheken bereit. Besonders Hörbucher werden bei den Frankfurter Nutzern immer beliebter. Auch Buchverlage bieten immer häufiger Schnittstellen an, womit man das klassische Lesen und die Arbeit auf elektronischen Geräten verbinden kann. Immer wieder hatte der Freundeskreis der Stadt und Regionalbibliothek, zu dem etwa 30 Personen gehören, geholfen, die Bibliothek auf den neuesten Stand zu halten. So wurden unter anderem die Sessel im Lesebereich der Bibliothek am Marktplatz aus Mitteln der zugeneigten Frankfurter finanziert.(rmk)