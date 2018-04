Sonnenwirt für alle

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Es tut sich was am Sonnenwirt. Die Tür steht offen und viele Fredersdorfer schauen rein. Ein Verein soll gegründet werden, um das alte Gebäude zu retten und dem größten Ortsteil auf diese Weise ein kulturelles Zentrum zu schaffen.

Am 28. März 1934 hatte Kurt Liedtke das Schankrecht für sein Gasthaus, den Sonnenwirt, beantragt. Am 28. März 2018 gab es hier nach langen Jahren wieder mal Bier, Brause und einen Imbiss. Wenngleich nur ein kleiner Teil der Gasträume geöffnet war, so kamen doch weit über 50 Leute des Weges, um sich anzuhören und anzuschauen, was Gemeindevertreter Manfred Arndt und seine Mitstreiter vorhaben.

Arndt ist ob seiner vielen auch unbequemen Art, Dinge und Probleme anzugehen, bekannt. Aber auch für seine Hartnäckigkeit. Als Fredersdorfer, der hier sein ganzes Leben zugebracht hat, setzt er sich auch für den Erhalt ortsbildbestimmender Gebäude ein. So, wie für das Gasthaus Sonnenwirt. Das steht seit vielen Jahren leer. Die Besitzer hatten signalisiert, dass sie ihr Gebäude an die Kommune verkaufen würden. Die Gemeindevertreter hatten dazu bislang keine geschlossene Meinung. Nur, dass andere Ausgaben wichtiger seien. „Das stimmt zwar“, sagt Arndt, aber es werde auch Geld ausgegeben, das man ebenso in den Kauf und dann den Erhalt des Sonnenwirtes investieren könnte. Er denkt dabei an die 60 000 Euro, die gerade in die Werterhaltung des Siedlerheimes fließen sollen. „Die Siedler könnten hier in ein paar Jahren viel bessere Bedingungen bekommen“, findet Arndt. Aber, so gab man ihm Bescheid, solche Verhandlungen führe man nicht mit einem Privatmann oder Gemeindevertreter. Arndt ist in Fredersdorf-Nord bei Weitem nicht allein mit seiner Vision, den Sonnenwirt zum kulturellen Zentrum zu machen, ihn zu erhalten und als Heimstatt, als Begegnungszentrum, offen für alle und jeden herzurichten. Mike Schulze-Wagner kann sich das alles auch sehr lebhaft vorstellen. Und so haben sie mit anderen Gleichgesinnten als ersten Schritt eine Vereinsgründung in Angriff genommen. Als Verhandlungspartner mit der Gemeinde – auf Augenhöhe. Denn schließlich geht es zum einen um sehr viel Geld und zum anderen um Pläne, die sich über Jahren strecken werden.