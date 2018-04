B 96 wird ehrenamtlich ausgebaut

OGA

Fürstenberg (GZ) Unternehmer aus Oberhavel nehmen den Ausbau der B 96 jetzt selbst in die Hand und beginnen ehrenamtlich mit dem Bau der Ortsumfahrung Fürstenberg. Der erste Spatenstich ist sogar schon vollzogen worden.

„Mit einem europaweiten Ausschreibungsverfahren würde sich der Ausbau möglicherweise um weitere Jahre verzögern.“, erklärt Automobilunternehmer Jens Stein von den Wirtschaftsjunioren Oberhavel (WJO). „Diese Zeit wollten wir nicht mehr abwarten und freuen uns über das große Engagement unserer vielen Junioren, die sich alle an dem Projekt ehrenamtlich beteiligen.“ Den Wirtschaftsjunioren Oberhavel sei dieses Thema eine Herzensangelegenheit, da viele Unternehmen und auch Bürger von einer gut ausgebauten Straße in der Region abhängig sind. Schließlich sei nach langer Planungsphase der B-96-Ausbau im Bundesverkehrswegeplan inzwischen als vordringlich gelistet.

Auch der Oranienburger Tiefbau-Unternehmer Julius Peter berichtet voller Stolz: „Dadurch, dass wir hier ehrenamtlich arbeiten, umgehen wir das langwierige Ausschreibungsverfahren und können uns möglicherweise schon ab Ende 2018 auf die neue Umgehungsstraße freuen.“

Sollte das ehrgeizige Ziel erreicht werden, könnte dies als Vorbild für andere Regionen in Deutschland dienen. „Zudem würde der Bundeshaushalt so um Millionenbeträge entlastet“, schwärmt Unternehmer Peter weiter und sieht in dem ehrenamtlichen Modell die Zukunft des Infrastrukturausbaus in Deutschland.

Zum Startschuss halfen auch Markus Hußner vom Autohaus Endres und Marco Bartsch, Leiter des Oranienwerkes, der mit einem Augenzwinkern auch auf andere Großbaustellen in Brandenburg verwies.