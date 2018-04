Osterwasser, Ostereier, Osterfeuer

Bärbel Kraemer

Fläming (BRAWO) Vollkommen vergessen, noch bekannt, ernsthaft gepflegt und leidenschaftlich gefrönt - mit diesen Worten kann das Wissen um Osterbräuche in der Region zusammenfasst werden.

Vergessen ist der Brauch des Osterreitens. Man pflegte ihn am Ostersonntag. Noch in der Dämmerung versammelten sich hoch zu Pferde die Burschen des Dorfes an der Kirche - man nannte sie die "Saatreiter". Unter Musik und Gesang zogen sie zum Dorf hinaus, den Feldern Segen spendend. Auf ihrem Umzug wurden sie von den Bäuerinnen mit Kuchen, Bier und Schnaps bewirtet.

Bekannt ist noch immer der Brauch des Osterwasser Holens. Gepflegt wird er jedoch kaum noch. Für die jungen Mädchen galt, in aller Frühe, solange sich die Sterne in der reinen Flut spiegeln, zu einem fließenden Gewässer zu gehen. Dort musste man sich stillschweigend das Antlitz und die Hände waschen. Danach wurde Wasser geschöpft, das behutsam und vor allem schweigend, nach Hause getragen werden musste. Osterwasser, so glaubte man, sei heilsam, befruchtend, Segen bringend. Anmut und Jugendfrische sollte es zusätzlich verleihen. Doch wurden diese Eigenschaften nur Wirklichkeit, wenn das Wasser ohne ein Wort zu verlieren, transportiert wurde. Die Wirkung war verfehlt, fiel auch nur ein einziges Wort. Und so kam es immer wieder vor, dass die Männerwelt der sich nach Schönheit und Jugend sehnenden Weiblichkeit so manchen bösen Streich spielte. Nur um ihnen einige Worte oder ein leises Kichern zu entlocken.

Gepflegt wird noch immer der alte Brauch, Osterfeuer zu entzünden. Schon die alten Germanen erfreuten sich am Erwachen der Natur und feierten zu Ehren des Frühlings fröhliche Feste um die aufgehende Sonne zu begrüßen. Sie entzündeten Feuer, um der sich noch zögerlich wärmenden Sonne die nötige Kraft für wärmere Tage zu geben. Mit diesen Feuern glaubte man, der Frühlingsgöttin Ostara die nötige Ehre zu erweisen. So, wie die noch heute an verschiedenen Orten entzündeten Osterfeuer, haben viele Bräuche ihren Ursprung in vorchristlicher Zeit. Man sang und tanzte um die aus Raffholz entzündeten Feuer herum, warf Blumen und Heilkräuter hinein um damit Gesundheit und Fruchtbarkeit zu erbitten. Waren die Feuer am Morgen niedergebrannt, durchwanderte man am Ostermorgen die, wenn auch nicht immer von der Sonne beschienen, Flure. Asche von den Herdstellen und Eierschalen wurden auf den Feldern verstreut um auch deren Fruchtbarkeit zu erhalten - ähnlich der Rundgänge, die die "Saatreiter" vollzogen.

Leidenschaftlich gefrönt wird der Brauch, am Ostertag die Eier von kleinen Anhöhen hinunter trudeln zu lassen. In einigen Gegenden nennt man den Spaß auch "Eier kotzeln".

Mit viel Vergnügen ziehen die Kinder, heute vielfach unterstützt von Erwachsenen, schon Tage vorher Rinnen und polstern diese zusätzlich mit Moos aus. Die bunten Eier lässt man an Ostern darin hinunterrollen, das weiche Moos schützt die empfindliche Schale. Wessen Ei am weitesten rollt, wird Sieger. Ist die Eierschale angeknackst, wird das Osterei an Ort und Stelle gegessen.

Alt ist auch der Brauch an Ostern bunte Eier zu besitzen. Gefärbte Ostereier kannte man bereits im Mittelalter. Sie wurden verschenkt und Verstorbenen ins Grab gelegt. Rot war die bevorzugte Farbe. Sie stand stellvertretend für das Blut Christi und galt als Farbe des Lebens sowie der Freude. Künstliche Ostereierfarben gibt es seit knapp 90 Jahren. Doch die leistete sich kaum jemand. Schließlich konnte man ja mit dem Kochwasser von Zwiebelschalen Ostereier braun und mit Rotkohlwasser rot färben. Lange genügte den Menschen diese Methode. Wenn dann noch eine Speckschwarte zur Hand war, konnten die Prachtstücke im Nest glänzen.

Ein "moderner" Brauch ist hingegen das Suchen der Ostereier - obgleich die Legende vom Eier legenden Osterhasen ihre Wurzeln in vorchristlicher Zeit haben könnte. Immerhin war der Hase bei den alten Germanen das Sinnbild der Fruchtbarkeit. Die Eier waren zudem das Symbol des erwachenden Lebens. So waren Hase und Ei Zeichen des Wachsens und Werdens. In der Verschmelzung der Symbolik entstand wohl das Eier legende Langohr, das beim Eier verstecken noch nie ertappt wurde.