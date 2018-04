Juliane Keiner

Mittelmark (BRAWO) Das ist Lotti. Die wunderschöne und gewitzte Kaninchenlady lebt mit Hubi und Berni in einer Wohngemeinschaft. Lotti ist es eigentlich egal, dass heut Ostersonntag ist. Aber, wir sind uns fast sicher, dass sie dem Osterhasen beim Verstecken hilft. Denn Lotti ist eine Ausbrecherkönigin. Wer weiß also, was sie bei ihren Touren so alles erlebt? Haltet die Augen offen Kinder! Und allen Erwachsenen: Ein wundervolles Osterfest!