Hermshof, einst jüngste von drei Böhner Ziegeleien

Hans-Jürgen Wodtke

Böhne (BRAWO) Dass der kleine Ort Böhne einst drei Ziegeleien besaß, wird wohl nur den wenigsten vertraut sein. Und auch den meisten Einwohnern des Haveldorfs war bislang nur bekannt, dass es auf dem Ludwigshof, vielen als Storchennest geläufig, einen Ziegeleibetrieb gab.

Diese Borchmannsche Ziegelei zählte in der Blütezeit, vor rund 150 Jahren, zu einem der leistungsfähigsten Ziegelhersteller der Region. Heute erinnert nur noch der Schornstein auf dem jetzt privat genutzten Gelände an die einstige Dampfziegelei.

Auch die einstige Gutsziegelei befand sich direkt an der Havel, in der Nähe der heutigen Badestelle des Orts. Dort begann man vor mehr als 200 Jahren im Auftrag der Gutsbesitzerfamilie Briesen Ziegelsteine zu produzieren. Heute weist nur noch sehr wenig auf die einstige Fertigungsstätte für Ziegelsteine hin.

Eine weitere Produktionsstätte wurde vom Böhner Kossaten Peter Herms gegründet. Er beantragte 1852 die Genehmigung zum Bau einer Ziegelei auf seiner Feldmark. Die als Voßbreite bezeichnete Gemarkung befand sich rund 1,5 Kilometer außerhalb des Orts, am einstigen Verbindungsweg zwischen Böhne und Buckow bzw. Großwudicke.

Die Entstehung und weitere Entwicklung dieses Ziegeleibetriebs war am 8. März Inhalt eines Vortrags der Ziegelhistorikerin Heike Brett im Böhner Gemeindezentrum. Sie hatte zum jüngsten Ziegeleistandort des Dorfs, dem Hermshof, für die zahlreichen Zuhörer zum Teil recht Erstaunliches zusammengetragen.

Demnach startete Peter Herms die Produktion mit einem Erdofen und einem Ziegelmeisterhaus auf der Voßbreite. Später wurde die Anlage um eine große und eine kleine Scheune erweitert. Das nötige Brennholz für den Ziegelofen holte man täglich aus der Schmetzdorfer und Wuster Heide. Am 28. Juni 1857 brannten das Ziegelmeisterhaus und die beiden Scheunen ab. Dank einer guten Versicherung konnte Herms einen erfolgreichen Neubeginn starten. Nach dem Wiederaufbau verlegte der Ziegeleibesitzer schließlich auch seinen landwirtschaftlichen Betrieb von Böhne zur Voßbreite. Es entstand der Hermshof. Später verkaufte er das Böhner Anwesen auf Abriss und baute sich 1865/66 in der heutigen Böhner Waldstraße seinen Alterssitz. Hier verstarb er schließlich 1896. Den Hermshof hatte er bereits um 1868 seinem Sohn Andreas übergeben. Dieser baute das Anwesen mit Unterstützung seiner Schwiegereltern zu einem florierenden Ziegeleibetrieb und einer Bauernwirtschaft aus.

Dennoch konnte schließlich auch er es nicht verhindern, dass die Ziegelei Hermshof Mitte 1890 ihre Produktion einstellen musste. 1905 wurden das Anwesen und umfangreiche Ländereien an den aus der Altmark stammenden Ackermann Friedrich Schröder verkauft. Dieser baute die zur Ziegelherstellung benötigten Gebäude und Anlagen sukzessive zurück. Der prägende und weithin sichtbare Ziegeleischornstein fiel schließlich 1910/11 und markierte ein für alle Mal das Ende der Ziegelproduktion auf dem Hermshof. In den frühen 1950er Jahren geriet die Bauernwirtschaft in Folge der damals rigiden stalinistischen Politik endgültig ins wirtschaftliche Aus und wurde vom Besitzer verlassen. In den Folgejahren verfiel das Anwesen und wurde Ende der 1970er Jahre endgültig dem Erdboden gleich gemacht.

Heute haben selbst Eingeweihte Mühe dabei, sich vorzustellen, wo sich einst das beeindruckende Gebäudeensemble befand. Dagegen sind der später von Andreas Herms und seiner Frau Karoline genutzte Böhner Alterssitz sowie die Grabstätten der Beiden auf dem Böhner Friedhof noch bestens erhalten und zeugen davon, dass einst auch in Böhne Ziegelgeschichte geschrieben wurde.