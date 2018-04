Trutzige Warte zu Ehren Bismarcks

Manfred Lutzens

Brandenburg (Brandenburg) Es war kein Aprilscherz, als am 1. 4. 1908 - heute vor genau 110 Jahren - auf dem Marienberg eine Bismarckwarte feierlich eingeweiht wurde. Mit dem bereits 1880 errichteten Kriegerdenkmal sowie der damals noch jungen Ausflugsgaststätte in direkter Nachbarschaft fügte sich dieses Monument fortan äußerst harmonisch in die parkartige Landschaft ein. Errichtet aus massiven märkischen Findlingen, hatte die trutzige Warte den Grundriss eines Kleeblatts, ganz dem Wappen der Familie Bismarck nachempfunden. Schließlich sollte mit ihr der deutsche Kanzler und Reichsgründer von 1871, Otto v. Bismarck, geehrt werden. Bevor unter Regie des Architekten Professor Bruno Möhring der Bau endlich beginnen konnte, hatte es über längere Zeit neben vielerlei Bemühungen auch intensive Diskussionen gegeben.

So regte bereits im März 1903 der Spielzeugfabrikant Ernst Paul Lehmann erstmals zu einem derartigen Projekt an. Ein eigenes für gemeinnützige Zwecke erworbenes Grundstück am Marienberg-Südabhang wollte der Kommerzienrat deshalb der Stadt überlassen. Jedoch unter einer Bedingung: Auf der Spitze der Anhöhe sei aus freiwilligen Beiträgen der Bürgerschaft ein Denkmal zu Ehren von Fürst Bismarcks zu errichten. Hatte dieser doch einst in Brandenburg seine politische Karriere begonnen. Die Wahl zur zweiten Kammer der Preußischen Nationalversammlung (1849) entschied er dann als politischer Kontrahent des hiesigen Oberbürgermeisters Franz Ziegler knapp für sich.

Im Verlauf der Diskussionen über die geplante Warte versprach Firmeninhaber Lehmann, auch noch 10 000 Mark für die gärtnerischen Anlagen zu spenden. Aber nur, wenn die bürgerlichen Parteien im Stadtparlament ein hundertprozentiges Votum für seinen Vorschlag abgeben. "Das hochherzige Anerbieten wurde (...) angenommen, und eine städtische Kommission für das Bismarck-Denkmal eingesetzt", schrieb Professor Dr. Otto Tschirch später rückblickend in seiner Festschrift zur Einweihung des Denkmals.

Doch lange vorher, nämlich schon im März 1905, war die Bürgerschaft zu Spenden aufgerufen worden. Am 1. April - dem 90. Geburtstag Bismarcks -, legte man den Grundstein. "Unter lebhafter Beteiligung der hiesigen Garnison, der königlichen Behörden, Schulen und der Bürgerschaft hielt Bürgermeister Voigtel die Weihrede", so ist es nachzulesen. In relativ kurzer Zeit kamen fast 15 300 Mark zusammen, darin eingeschlossen mehrerer Stiftungen. Aus Privathand steuerten gut betuchte Brandenburger die benötigten Findlinge bei. Von mehreren Ziegeleiinhabern wie den beiden Brandenburgern Max Bortfeld und Albert-Gustav Hintze sowie dem Nahmitzer Schulze gab es gratis nahezu 325 000 Steine. Da gleichzeitig die Gesamtanlage auf dem Plateau des Marienbergs umfassend erweitert werden sollte, machte sich letztendlich fast eine vierfache Geldsumme erforderlich. Abermals half E. P. Lehmann, zahlte nun auch den immensen Differenzbetrag. Inzwischen wurde Möhrings-Entwurf noch verändert und erweitert. Schließlich begannen unter seiner Regie im ersten Quartal 1906 die eigentlichen Arbeiten, für die vorrangig Maurermeister W. Homann mit seinem Polier Gebauer verantwortlich zeichnete.

Der Bauablauf gestaltete sich recht kompliziert, zumal diverse, teilweise aufwändig beschaffte Steinmaterialien mühevoll auf die Anhöhe transportiert werden mussten. Dazu gehörten neben mehr als 200 m3 Granitfindlingen die sogenannten Hintermauerungssteine und für den Rundbau vorgesehenen Formziegel. Neben Firmen aus Brandenburg und seiner Umgebung (u. a. Matthes, Rathenow) waren mehrere Berliner Zulieferer mit einbezogen. Aus dem Fichtelgebirge stammte der größte Teil des benötigten Werksteins. Daraus geformte, reich verzierte Säulen trugen auf der Höhe des Monuments eine kupferne Pfanne. Sie war bestimmt für die Feuer, deren mit Kohlesäuregas gespeiste Flammen bei bedeutenden Anlässen wie dem Geburtstag des "Eisernen Kanzlers" bis zu 15 Meter hoch schlugen.

Insgesamt dauerten die Arbeiten für das Denkmal zweieinhalb Jahre. An seiner Vorderseite erhielten Treppenpfeiler aus Granit mit dem Wappen Bismarcks ihren Platz. Das Mosaikpflaster am Fuße des imposanten Bauwerkes wurde mit dem sich farblich gut abhebenden lateinischen Spruch "In trinitate robur" - In Dreieinigkeit sind wir stark - versehen. Inmitten der aus Feldsteinen gerundeten Stirnseite (Zyklopen-Mauerwerk) zog in einer Nische die von Professor Hugo Lederer geschaffene Muschel-Kalkstein-Büste des verehrten Kanzlers die Aufmerksamkeit auf sich. Stifter war der schon genannte Max Bortfeldt. Den Zutritt zur Warte hatte der Architekt auf der höher gelegenen Rückseite angedacht. So führten mehrere Stufen zu dem Tor aus Granit mit seinen geschmiedeten Eisengittertüren. Über diesem Portal prangte die eingemeißelte Widmung "Getreue Brandenburger ihrem Bismarck". Zur Aussichtsplattform mit ihrem Rundum-Gang geleiteten zwei Treppen die erwartungsvollen Besucher.

In die erwähnten schlanken Säulen, die in luftiger Höhe die Kupferpfanne trugen, waren neben zwei Adler-Schilden mit Schwertern außerdem die stilisierten Wappen der Alt- und Neustadt "eingelassen". Schließlich erhielten die aufliegenden Granitquader diese vier Inschriften : Bismarck - Hier guet - Brandenburg - allewege. Unterhalb der Warte wurde die breite Treppenanlage durch ein steinernes Becken mit drei Wasserspeiern ergänzt. Besonders zur Freude der Kinder fanden da oftmals Goldfische ihren Tummelplatz. Mit seinen zum Denkmal führenden weiträumigen Flächen und Terrassen sowie den Laubengängen zeigte sich der Südhang fortan in bester Harmonie. Im zweiten Weltkrieg blieb das Ensemble der Bismarckwarte (noch) fast völlig unversehrt.

Aber am 22. März 1974 wurde das seit 1958 in Friedenswarte umbenannte Monument aus ideologischen Gründen gemäß Auftrag der örtlichen SED-Machthaber in einer Nacht- und Nebelaktion gesprengt. An gleicher Stelle erhebt sich seit Oktober 1974 der in Gleitbauweise errichtete 32,5 Meter hohe Aussichtsturm mit seinen je fünf offenen und geschlossenen Plattformen.

