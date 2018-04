Das kleine Oster-Einmaleins

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Osterhase, Osterfeuer, Ostereier - rund um das Fest der Auferstehung Christi ranken sich zahlreiche Bräuche. Einige gibt es seit Jahrhunderten, andere sind längst ausgestorben. Eine Vielzahl wird jedoch auch heute noch an den Feiertagen praktiziert - und ohne eigentlich zu wissen, weshalb zu Ostern Eier verschenkt und dafür extra bunt bemalt werden und wie ausgerechnet ein Hase zu der ehrenvollen Aufgabe kommt, sie zu verstecken. Damit Sie, liebe BRAWO-Leser, mit Antworten auf all diese Osterfragen an den Feiertagen glänzen können, hier ein kleines Oster-Einmaleins.

Fest steht, im katholischen Glauben steht das Ei symbolisch für die Auferstehung und das neue Leben. So ist es kurzerhand zum Sinnbild für Ostern geworden. Hinzukommt, dass nicht nur Fleisch, sondern auch Eier früher dem Fastengebot von Aschermittwoch bis Karsamstag unterworfen waren. Die Hühner legten während dieser Zeit natürlich trotzdem weiter Eier, sodass jene im Überfluss vorhanden waren. Genau aus diesem Grund begann man seit dem 16. Jahrhundert damit, Eier als Geschenk weiterzugeben. Da ein normales Ei als Präsent optisch allerdings wenig hermacht, begann man, sie zu verzieren, zu bemalen und zu färben. In diesem Zusammenhang existiert allerdings auch die Erklärung, dass man die während der Fastenzeit gelegten Eier sammelte und kochte, um sie haltbar zu machen. Um gekochte und frische Eier dann unterscheiden zu können, färbte man sie schließlich bunt ein. Gerne auch nach Symbolik, wobei etwa gelbe Eier für Licht und Sonne, rote Eier für Fruchtbarkeit und blaue Eier für Unglück und Kälte standen.

Der Brauch, Eier zu verstecken, kommt jedoch erst einige Jahrhunderte später, etwa um das 19. Jahrhundert, als sich Ostern zum Familienfest entwickelt, auf. Dabei spielt unter anderem die Kritik der Protestanten an der damals üblichen Eier-Weihe, um deren Bedeutung als Geschenk hervorzuheben, eine Rolle. Sie führten sodann den Brauch des Versteckens und Suchens als neue Familientradition ein. Eine andere bekannte Theorie geht indes davon aus, dass sich die Menschen zu Ehren der mutmaßlichen germanischen Göttin der Fruchtbarkeit und des Lebens, Ostara, Eier schenkten. Diese Gottesverehrung soll der Kirche wiederum ein Dorn im Auge gewesen sein, weshalb sie sie untersagte. Und so ging man fortan dazu über die Eier heimlich - eben über das Verstecken und Suchen - zu verschenken.

Ähnlich wie das Christkind zu Weihnachten musste nun aber natürlich noch irgendjemand für das Überbringen der Geschenke verantwortlich sein. In diesem Zusammenhang kam dann der Hase, der als eines der fruchtbarsten Tiere gilt, ins Spiel. Er hatte bis ins 20. Jahrhundert in den verschiedenen Regionen allerdings von Henne, Hahn, Storch und Fuchs Konkurrenz, ehe er sich - vor allem durch seinen Vormarsch in der Süßigkeitenindustrie - gegen seine Mitstreiter durchgesetzt hat. Seit gut fünfzig Jahren gilt er nun beinahe flächendeckend als eierlegendes und -bringendes Symboltier zum Osterfest.

Im Westhavelland ist es, ob mit langer oder kurzer Tradition, ein Osterspaß, Eier einen Abhang hinunter rollen zulassen. Eiertrudeln findet am Ostersonntag auf dem Milower Berg, ab 12.00 Uhr, statt sowie ab 14.30 Uhr auf dem Vogelberg in Rhinow.(age)