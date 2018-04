Thomas Baake

Falkensee (MOZ) Die nächste kostenfreie Beratung des Arbeitslosenverbandes Havelland findet am Mittwoch, 4. April, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr statt. Die Veranstaltung wird im BGZ in der Bahnhofstraße 74 durchgeführt. Thema diesmal ist die Hilfe bei sozialen und arbeitsrechtlichen Problemen. Als Experten sind die Rechtsanwälte Hendryk Heinecke und Heidemarie Hinkel vor Ort.