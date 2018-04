dpa-infocom

London (dpa) Der frühere Dortmunder Fußball-Profi Pierre-Emerick Aubameyang hat den FC Arsenal in der englischen Premier League mit zwei Toren zu einem 3:0 (0:0)-Erfolg über Stoke City geführt.

Der Torjäger verwandelte in der 75. Minute einen an Mesut Özil verursachten Foulelfmeter und erhöhte elf Minuten später auf 2:0. Alexandre Lacazette markierte erneut per Foulelfmeter eine Minute vor Schluss den 3:0-Endstand.

Mit 51 Punkten bleibt das Team des umstrittenen Trainers Arsène Wenger auf Platz sechs. Özil und Shkodran Mustafi spielten bei den lange Zeit schwachen Gunners 90 Minuten durch.