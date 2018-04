Schneematsch: Drei Verletzte bei Unfällen auf der A24

dpa

Herzsprung (dpa) Innerhalb weniger Stunden haben sich auf schneematschbedeckter Fahrbahn der Autobahn 24 in Nordbrandenburg zwei Unfälle mit Verletzten ereignet.

Ein Auto mit zwei Männern geriet am Samstag bei Herzsprung (Ostprignitz-Ruppin) ins Schleudern, kam rechts ab und prallte gegen eine Böschung, wie die Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten den verletzten 36 Jahre alte Fahrer und seinen 25 Jahre alter Beifahrer ins Krankenhaus. Die Fahrgeschwindigkeit sei nicht an die Straßenverhältnisse angepasst gewesen, hieß es weiter von der Polizei.

Stunden zuvor war ein Kleintransporter bei Pritzwalk (Prignitz) rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Seitenschutzplanke geprallt. Der verletzte 36 Jahre alte Fahrer kam nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus.