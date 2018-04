Haussee läuft übers Ufer

Kerstin Unger

(MOZ) Wenn das Tauwetter einsetzt oder es tagelang regnet, wachsen mit dem Wasserstand des Haussees auch die Sorgen der Anlieger. Das Grundstücks des Hauses am See, das die Flemsdorfer Haie in ihrer Freizeit ausgebaut und zum Treffpunkt für Einwohner und Gäste gemacht haben, ist vom steigenden Pegel betroffen. Hier soll das Dorfjubiläum im Mai gefeiert werden. „Bisher sieht es nicht so aus, als ob das was wird“, meinte kürzlich der Ortsvorsteher und Schöneberger Bürgermeister. In den letzten Tagen und Nächten hat es geregnet. Eine Ausweichvariante wäre der Sportplatz.

Seit Jahren vom Hochwasser gebeutelt ist Matthias Leu. Immer, wenn er das Gelände wieder hergerichtet hat, kommt die nächste Katastrophe. „Die ganzen Jahre wurde nichts unternommen, aber Zweitwohnsteuer kassiert“, schimpft der Flemsdorfer. „Jetzt steht die Zufahrt wieder unter Wasser. Nach dem letzten Hochwasser habe ich mein Grundstück 30 Zentimeter höher geholt und den Zaun neu gemacht. Nun wieder so was.“

Vor drei Jahren wurde beschlossen, nachdem eine stationäre Pumpe auf dem Haussee abgelehnt worden war, eine mobile unter Beteiligung aller Gemeinden für das Amt Oder-Welse anzuschaffen. Die soll eingesetzt werden, um den Wasserstand zu regulieren. Sie ist nun da und in Obhut der Feuerwehr. Die Flemsdorfer befürchten jedoch, dass sie die Kosten für den Betrieb nicht bezahlen können.

Für den Diesel müsse natürlich bezahlt werden, sagt Amtsdirektor Detlef Krause. „Wenn gehandelt werden muss, sollte man jetzt darüber reden“, meint er an die Gemeindevertretung gerichtet. „Natürlich muss man angesichts des Haushaltes gucken, was unbedingt sein muss. Aber wenn Grundstücke unter Wasser stehen, dann ist Handlungsbedarf. Der ist mir noch nicht signalisiert worden. Die technischen Möglichkeiten haben wir.“