Startschuss für Nationalpark-Kita

Michael Dietrich

Criewen (MOZ) Der Landkreis und die Stadt Schwedt haben grünes Licht für die Nationalpark-Kita gegeben. Nach Ostern ist der offizielle Startschuss angekündigt. Landrat und Bürgermeister wollen das Vorhaben im Nationalpark-Zentrum auch gegen den Widerstand der Schloss-Nutzer starten.

In Criewen herrscht große Freude. Am Stammtisch der Vereine konnte Ortsbürgermeister Michael Nadje die frohe Botschaft schon in dieser Woche verkünden: Der Neubau für die Kita „Adebar“ ist sicher. Der Landkreis als Eigentümer der Fläche hat angekündigt, der Stadt den Bauplatz für die Nationalpark-Kita zur Verfügung zu stellen. Damit wären die rechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben geklärt.

Der Schwedter Ortsteil mit den meisten Störchen und reichlich Nachwuchs kann also doch auf einen Ersatz der klapprigen Baracke der Kita „Adebar“ auf dem Vorwerk hoffen. Geplant ist der Neubau auf der Fläche eines früheren Kuhstalls mitten im Besucherzentrum des Nationalparks. Der Denkmalschutz hat dem zugestimmt, weil so der historische Vier-Seiten-Hof der Gutsanlage wieder geschlossen wird. Kinder können an dem Standort die Ausstellung und das Wildnislabor des Nationalparks nutzen, Ausflüge in den Lenné-Park, Wald oder Nationalpark unternehmen. Die neue Kita „Adebar“ wäre die erste Nationalpark-Kita Deutschlands, ideal für eine umweltbewusste, naturkundliche Erziehung der Kinder.

Für Freitag nach Ostern hat Landrat Dietmar Schulze zur Auftaktveranstaltung des Vorhabens nach Criewen eingeladen. Der Uckermark-Landrat befindet sich im Wahlkampfmodus, so eine erfreuliche Botschaft wie der Neubau einer Kita passt ihm da natürlich trefflich in den Terminkalender.

Bisher hatte die Stadt Schwedt die gemeinsam mit dem Ortsbeirat und dem Nationalpark entwickelte Idee nur auf Sparflamme gekocht. Grund ist der Widerstand und die Klage des Pächters im Schloss. Ansgar Vössing vom Verein der Freunde und zugleich Geschäftsführer der Internationalpark Unteres Odertal GmbH, die im Schloss ein Tagungszentrum betreibt, beansprucht den Bauplatz für ein Gästehaus der Internationalpark GmbH und klagte deshalb gegen die Abgabe der Fläche an die Stadt. Das Gericht wies die Klage zwar ab, die GmbH ging jedoch in Berufung und behinderte das Kita-Projekt damit weiterhin rechtlich. Die beklagte Landesregierung unterstützt das Vorhaben der Kita. Sie kündigte jetzt der Internationalpark GmbH den Pachtvertrag und gab dem Landkreis gleichzeitig grünes Licht, die strittige Fläche für den Kita-Neubau bereitzustellen. Noch ist über die Berufung im Rechtsstreit nicht entschieden, das Risiko ist das Land aber offenbar bereit, zu tragen.

Die Stadt beauftragte unterdessen das Planungsbüro Dörner und Partner aus Eberswalde mit der Planung der Kita. Geht alles glatt, soll sie 2020 stehen.