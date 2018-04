Drücker klopfen an Finower Türen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Stadtteil Finow treibt eine Drückerkolonne ihr Unwesen, die vermeintlich im Auftrag des Malteser Hilfsdienstes Verträge für Flugrettungseinsätze abschließt und allgemein um Spenden bittet. „Die Werber klingeln offenbar vor allem bei Älteren, sind aufdringlich darum bemüht, das ihrem Gegenüber aufgezwungene Gespräch nicht abreißen zu lassen und wirken in ihrem Verhalten hochgradig unseriös“, warnt der Finower Geschäftsmann und Kommunalpolitiker Viktor Jede, den Betroffene um Rat gebeten hatten, nachdem sie von Drückern heimgesucht worden waren.

„Das scheint die typische Masche zu sein“, sagt Harald Gräfe von der Brandenburger Verbraucherzentrale, die in Eberswalde im Bürgerbildungszentrum an der Puschkinstraße 13 Sprechstunden abhält. Stets gehe es darum, die Angesprochenen zu Unterschriften zu bewegen, die Abbuchungen zur Folge hätten. Die Vertragsanbahnung außerhalb von Geschäftsräumen, wie das Klinkenputzen im gewerblichen Auftrag genannt werde, sei zwar nicht grundsätzlich verboten, unterliege aber strengen Vorgaben. So seien die Haustürhändler verpflichtet, ihren Kunden eine schriftliche Widerrufsbelehrung auszuhändigen. Nach der Unterschriftsleistung könne der so abgeschlossene Vertrag zwei Wochen für nichtig erklärt werden. Fehle die schriftliche Belehrung, hätten die Kunden sogar ein Jahr und zwei Wochen Zeit, vom Vertrag zurückzutreten. „Wichtig ist es, den Widerruf per Einwurf-Einschreiben, also nachweisbar, zu versenden“, betont Harald Gräfe.(sk)