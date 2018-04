Ausdrucksstarke Clowns in Acryltechnik

MOZ

Wandlitz In der „Rathausgalerie“ im ersten Obergeschoss des Wandlitzer Rathauses präsentiert der Stolzenhagener Künstler Manfred Zèmsch derzeit aktuelle Werke. Unter dem Titel „Schaut her, ich bin´s“ sind noch über mehrere Wochen acht ausdrucksstarke Clownportraits zu sehen, die Manfred Zèmsch erst vor kurzem in der von ihm bevorzugten Acryltechnik gemalt hat. „Ich wollte einmal Menschen zeigen, die eigentlich sehr ernsthaft sind“, sagt der 82-jährige Künstler, der sich normalerweise ganz der Landschaftsmalerei verschrieben hat. So zeigen die ausgestellten Portraits sowohl lachende wie auch sehr nachdenkliche Clowns und auch dem berühmten französischen Pantomimen Marcel Marceau, der als tragikomischer Clown „Bip“ dem Publikum bekannt war, ist ein Bild gewidmet.

Manfred Zèmsch ist nicht nur in Wandlitz und im Landkreis Barnim eine Größe in der Kunstszene. Seine Werke schmücken außerdem die Wände der Staatskanzlei in Potsdam oder hängen im Büro der Landtagspräsidentin Britta Stark. Regelmäßige Ausstellungen, darunter auch in den Wandlitzer Partnergemeinden La Ferrière und dem polnischen Trzébiatow, zeigen seine künstlerische Schaffenskraft.(MOZ)

Kunstinteressierten bietet sich beim Tag des offenen Ateliers am 5. und 6. Mai Gelegenheit, Manfred Zèmsch in seinem Stolzenhagener Atelier über die Schulter zu schauen beziehungsweise mit ihm ins Gespräch zu kommen.