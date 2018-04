Helfer beim Türöffnen

Thomas Berger

In potenziellen Rückkehrern liegen viele Chancen für die Orte. Hilfestellung in mehrfacher Hinsicht will ihnen das Projekt „hierzulande(n)“ bieten, für das am Donnerstagabend offiziell Auftakt gefeiert wurde.

Das Mitrarbeiterduo steht nicht allein, hob Projektleiterin Carolin Schönwald vor etwa 35 Gästen in der Stadtpfarrkirche St. Marien hervor. „hierzulande(n)“, unter dem Dach des Jugendfördervereins Chance für den Sozialraum Müncheberg/Märkische Schweiz ins Leben gerufen, hat bereits seine Fühler zu anderen Initiativen ausgestreckt. „Vorige Woche waren wir auf einem Netzwerktreffen“, berichtete sie. Engeren Kontakt gibt es nach Elbe-Elster. Sven Guntermann, Vorsitzender des dortigen Trägervereins, teilte in Müncheberg die Erfahrungswerte mit, die man im Landessüden bereits gesammelt hat.

„Comeback Elbe-Elster“ habe vor fünf Jahren ehrenamtlich begonnen, sei dann aber von der Resonanz regelrecht überrollt worden. Seit 2016 gebe es nun die Willkommensagentur als feste Anlaufstelle. In recht ähnlichem Rahmen wie das, was in Müncheberg nun in der Ernst-Thälmann-Straße 75 im Aufbau ist. Nicht nur direkte Beratungen, sondern auch Veranstaltungsformate zum lockeren Austausch wie u. a. einen Rückkehrerstammtisch gibt es. „Es schafft Selbstbewusstsein für die Region“, betonte Guntermann. Obwohl das Problem Fachkräftemangel nur mit ein paar Rückkehrern nicht lösbar sei, könne man doch einen Beitrag leisten.

Sie begrüße das Projekt ausdrücklich und wünsche ihm viel Erfolg, sagte Bürgermeisterin Uta Barkusky (Linke) zugleich im Namen ihres Nachbarn Marco Böttche, dem Amtsdirektor des Amtes Märkische Schweiz. Die Projektziele seien hoch gesteckt, räumte sie ein. Aber es gebe durchaus Pfunde, mit denen Müncheberg als Lockmittel wuchern können. Das seien niedrige Baulandpreise von 38 Euro ebenso wie die gute Anbindung nach Berlin mit nur einer Stunde Fahrt. Von jungen Familien oder bis hin zu „Ruhestandswanderern“ – alle hätten aber auch unterschiedliche Ansprüche.

Von eigenen Erfahrungen berichtete SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß in ihrem Grußwort, die Wiederansiedlung in der alten Heimat gehe nicht immer reibungsfrei vonstatten. Sehr viel komme es deshalb auf Kommunikation an, zog sich als roter Faden durch die Veranstaltung. Grit Körmer von der LAG Märkische Seen verwies nicht nur auf einen positiven Arbeitsmarkt mit vielen Müncheberg-Einpendlern, sondern ebenso die zahlreichen Vereine, in denen die Rückkehrer sich mit einbringen konnten. In der von Christian Raschke moderierten Gesprächsrunde ging es um eine Willkommenskultur schon in den Meldeämtern der Verwaltungen, neue Initiativen z. B. für Schulgründungen oder auch Mitwirkungsmöglichkeiten auf kommunalpolitischer Ebene.

Bevor Heike Matzer und Fred Bartels den Abend später musikalisch ausklingen ließen, gaben auf der „Rückkehrercouch“ in den Projekträumen Susann Kaufmann (ehemals Münchehofe, jetzt Seelower Loose), Fabian Brauns und Katrin Eisermann (beide Buckow) freimütig Auskunft zu ihren Erfahrungen.