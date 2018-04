Ort erinnert an Massentötung

Jörg Kühl

Jamlitz (MOZ) Die Gedenkstätte für das KZ-Außenlager Lieberose in Jamlitz wird erweitert. Architekt Martin Bennis hat die Lage einer nicht mehr vorhandenen Baracke für einen Erinnerungsweg hergerichtet. Jetzt werden die ersten Stelen aufgestellt.

Auf dem Grundstück für die Erweiterung der Gedenkstätte in Jamlitz ist eine rechteckige, mit ockerfarbenen Kieseln ausgestreute Fläche entstanden, die eine kleinere rechteckige Fläche umschließt. Bei der kleineren Fläche handelt es sich um den Standort einer Baracke des KZ-Außenlagers Lieberose. 2009 und 2010 wurde hier nach den sterblichen Überresten der Mordaktion der SS-Wachmannschaften vom 2. bis 4. Februar 1945 gegraben.

Damals wurden im Zuge der Liquidierung des Lagers Insassen, die zu schwach waren, um den „Todesmarsch“ Richtung KZ Sachsenhausen antreten zu können, mit Gewehrsalven ermordet. Während 1971 insgesamt 577 Opfer in einer Kiesgrube entdeckt wurden, ist der Verbleib von etwa 765 Menschen bis heute ungeklärt. Bei den Grabungen konnte die genaue Lage einiger Baracken, die längst nicht mehr existieren, ermittelt werden.

Rings um den rekonstruierten Grundriss einer dieser Baracken ist nun nach den Plänen des Berliner Architekten ein schmaler Weg gebaut worden, an der Stirnseite des Rechtecks ist ein neun Mal neun Meter großer Platz entstanden. Auf dem Weg, der die ehemalige Baracke quasi einrahmt, werden die ersten Stelen errichtet. Sie enthalten Textauszüge mit Zeitzeugenberichten, die zur Mordaktion oder der unmittelbaren Zeit danach Auskunft geben.

Bauherr des ersten Bauabschnittes ist das Amt Lieberose/Oberspreewald, das das Grundstück erworben hat. „Uns ist es wichtig, an diesem Ort ein würdiges Gedenken zu ermöglichen“, sagt Amtsdirektor Bernd Boschan. Dies sei auch deshalb notwendig, weil regelmäßig Besucher aus aller Welt das bisher unbefestigte Gelände aufsuchen.

Die Erweiterung der Gedenkstätte ist Ergebnis eines Architektenwettbewerbs, den die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten im vorigen Jahr durchgeführt hat. Die Stiftung ist auch für die inhaltliche Ausgestaltung der neuen Gedenkstelen verantwortlich, zum Beispiel für die Auswahl der Zeitzeugenzitate, betont Sprecher Horst Seferens.

Wie der Direktor der Gedenkstättenstiftung, Günter Morsch, auf Anfrage mitteilt, ist in diesem Jahr auch ein zweiter Bauabschnitt vorgesehen. Dabei soll ein Steg gebaut werden, der die seit 2003 bestehende Freiluft-Ausstellung zur Geschichte des KZ-Nebenlagers mit dem neuen Gedenkort für die Opfer des Februarmassakers verbinden soll. Perspektivisch kann er sich vorstellen, dass möglicherweise in einem dritten Bauabschnitt, der allerdings noch nicht terminiert ist, etwa auf dem Platz, wo sich das leere Wohnhaus befindet, ein Informationszentrum entsteht.

Wie Morsch bekräftigt, sei beabsichtigt, die Gedenkstätten Jamlitz/Lieberose in die Stiftung zu überführen. Dabei sollen jedoch alle bisherigen Akteure, so auch der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Evangelische Kirchengemeinde Lieberose und Land, das Amt Lieberose, der Verein Karuna sowie andere Initiativen, in einem vertraglich geregelten Kooperationsverbund zukünftig einvernehmlich über alle Aktivitäten, von den Gedenkveranstaltungen über die pädagogische Arbeit bis hin zur technischen Pflege der Anlagen und Freiluftausstellungen, beraten und be-schließen.