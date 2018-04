Laufend durchs Leben

René Matschkowiak

Frankfurt In einer Serie stellt der Stadtbote jeden Monat einen Frankfurter des Jahres vor. Das können Menschen sein, die ehrenamtlich aktiv sind oder auf andere Weise etwas Besonderes vollbracht haben. Fürs Foto posieren sie auf einem roten Sessel.

Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, heißt es in einem Gedicht von Eduard Mörike. Im Umfeld von Jürgen Holzäpfel flattern jetzt eher wieder vermehrt bunte Laufshirts im Wind. Der Frankfurter ist seit Jahren der Laufpapst in der Oderstadt.

Es dauert nicht lange, um bei einem Gespräch mit ihm auf dieses Thema zu kommen. Gemeint ist dabei nicht das gemütliche spazieren gehen. „Nein“, sagt er lachend, „das kann ich nicht. Wenn mich da einer überholt, würde ich losrennen“. Man trifft ihn vielmehr am Sonntagmorgen beim Treff mit Lauffreunden im Stadtforst in Rosengarten oder auch bei vielen Veranstaltungen, die er als Abteilungsleiter des MSV Tripoint organisiert.

Einst sorgte er als Organisator dafür, dass der Helenesee-Triathlon die Wendezeit überlebt. Den hat er jetzt in jüngere Hände abgegeben. Den Schlaubetal Triathlon, den er zusätzlich aus der Wiege hob, veranstaltet er hingegen weiter. „Sogar Franziska von Almsick ist hier mal gestartet“, erzählt er mit Stolz. „Das war 1999 und ich bekam einen Tag vorher einen Anruf. Die Weltklasse- Schwimmerin wollte kein Aufsehen und ganz in Ruhe starten“. Das konnte er sicherstellen. Noch heute schwärmt er, wie sie durch das Wasser glitt. „Radfahren und Laufen war dann nicht mehr so ihr Ding“, erzählt Jürgen Holzäpfel. Gewonnen hat sie den Triathlon trotzdem. Auch den Lauf um den Müllroser See veranstaltet er weiter. „Den gab es schon zu DDR-Zeiten“, betont Jürgen Holzäpfel. Damals hieß der aber noch Lauf der Befreiung. Aus dem Jahr 1982 stammt auch noch der Streckenrekord von 31,24 Minuten. Er wird von Jürgen Holzäpfel gehalten. Das zeigt das Potential, das in ihm steckt. Schon in seiner Kindheit in Angermünde war er immer draußen unterwegs, erinnert er sich. Bei Spartakiaden wurde er dann entdeckt und sollte auf die Sportschule nach Frankfurt delegiert werden. „Ich hatte körperlich beste Voraussetzung, wurde festgestellt“, erzählt er. Wohl aus politischen Gründen, mutmaßt er, wurde es allerdings nichts mit der ganz großen Karriere.

Kein Grund für ihn, die Laufschuhe in die Ecke zu stellen. In der Betriebssportgemeinschaft des Halbleiterwerks lief er weiter und schaffte es bis zur Meisterklasse in der DDR-Sportklassifizierung. Ein Wahnsinns Erfolg für einen Freizeitsportler. Von der DDR-Sportführung sei dies nicht immer gern gesehen worden. „Eins muss man aber festhalten, die Ausbildung in den Sportvereinen in der DDR war wirklich gut. Von diesem Wissen profitiere ich immer noch“, urteilt der Laufexperte.

So war er etwa noch nie ernsthaft verletzt, obwohl er dreimal um die Erde gerannt ist. Auch die Startgelder bei seinen Veranstaltungen sind möglichst niedrig gehalten. „Sport und Kultur müssen für alle möglich sein“, sagt Jürgen Holzäpfel unmissverständlich. „Wenn man beispielsweise am Berlin-Marathon teilnehmen will, muss man recht tief in die Tasche greifen. Das schließt viele aus“, findet er. Von seinem Wissen kann man auch in seinem Sportgeschäft Holzinger-Sport in der Karl-Marx-Straße profitieren. Dort kann man sich beispielsweise zu neuen Laufschuhen beraten lassen. Oder er erteilt Hinweise zu seinen Lauf- und Nordic-Walking-Seminaren, die er seit letztem Jahr zusammen mit dem Stadtsportbund veranstaltet. Das nächste findet am 19. April statt. Anmeldung hierfür kann man sich in seinem Sportgeschäft oder beim Frankfurter Stadtsportbund.