Frühjahr belebt Arbeitsmarkt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt hat sich auch in der Region Eisenhüttenstadt bemerkbar gemacht. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt der Agentur für Arbeit im März um 280 auf 2819 Personen im Vergleich zum Februar zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,7 Prozent.

Was für den gesamten Bereich von Ostbrandenburg gilt, kann auch für den Bereich Eisenhüttenstadt gesagt werden: „Die Frühjahrsbelebung hat den Arbeitsmarkt schon im März weiter angekurbelt. Wie erwartet ging die Zahl der Arbeitslosen nochmals deutlich zurück“, schätzt Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder), ein. „Witterungs- und Jahreszeitbedingt boomen vor allem die grünen Berufe, Ernte- und Landwirtschaft sowie Tourismusberufe wie etwa das Gastgewerbe.“ Aber auch konjunkturell sehe es weiterhin blendend aus. „Die Beschäftigung insgesamt wächst weiter und Arbeitgeber tun gut daran, an bewährten Kräften festzuhalten“, erklärt Jochem Freyer. Mit einer Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent liegt der Bereich Eisenhüttenstadt unter der des Landkreises Oder-Spree mit 7,1 Prozent und deutlich unter der im Bereich der Geschäftsstelle Fürstenwalde mit 7,4 Prozent.

Die Agentur für Arbeit veröffentlicht nicht nur die Arbeitslosenzahlen, sondern weist auch die sogenannte Unterbeschäftigung aus. Dabei werden Personen mitgezählt, die nicht als arbeitslos gelten, trotzdem keiner regulären Beschäftigung nachgehen, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Die Unterbeschäftigungsquote im Landkreis Oder-Spree beträgt 9,2 Prozent (insgesamt 8748 Personen), ist auch im Vergleich zum Februar leicht zurückgegangen. Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unterbeschäftigung liegt bei 76,4 Prozent (6687 Personen).

Im gesamten Landkreis sind derzeit 1303 Stellen als vakant gemeldet, im Bereich Eisenhüttenstadt sind es 629. Im März gingen unter anderem aus folgenden Bereichen im gesamten Landkreis 275 neue Stellenmeldungen ein: Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (78), Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus (54), Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (41), Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (35), Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik (30), Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung (25).

Dass es besonders im Bereich der Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung viele freie Stellen gibt, hängt auch damit zusammen, dass es dafür nicht so viele geeignete Bewerber unter den Arbeitslosen gibt. So haben potenzielle Bewerber in diesem Bereich mit die besten Chancen, auch einen Job zu finden. Denn wie die Agentur für Arbeit in ihrem Bericht zur Arbeitsmarktsituation im Landkreis Oder-Spree aufweist, gibt es für diesen Bereich umgerechnet lediglich 2,8 Arbeitslose, die nach ihrer Qualifikation für eine Stelle geeignet sind. Ähnlich gut sieht es im Bereich Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung aus: Hier kommen umgerechnet auf 2,9 Arbeitslose eine freie Stelle. Deutlich schlechter stehen die Chance für Bewerber aus dem Bereich Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau: Für eine Stelle gibt es umgerechnet 15,8 Arbeitslose, die die Qualifikation für diese Berufsbilder haben. So sind aktuell aus diesem Bereich allerdings auch nur 35 Stellen als nicht besetzt gemeldet. Im allgemeinen Schnitt kommen im Landkreis Oder-Spree auf 5,1 Arbeitslose eine freie Stelle.

Bei den Altersgruppen sind vor allem die über 50-Jährigen von Arbeitslosigkeit betroffen. 41 Prozent aller Arbeitslosen im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt sind älter als 50 Jahre, 33,2 Prozent sind älter als 55 Jahre. Im Bereich Fürstenwalde sieht die Situation besser aus. Dort sind 38 Prozent aller Arbeitslosen älter als 50 Jahre. Der Anteil der ausländischen Arbeitslosen liegt im Bereich Eisenhüttenstadt bei 6,5 Prozent (182 Personen), im Bereich Fürstenwalde bei 14,4 Prozent (556 Personen).